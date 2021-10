Společnost Phoenix Tower International podepsala exkluzivní smlouvu se společností Outremer Telecom o vlastnictví a provozování vysílačů na Francouzských Antilách

BOCA RATON, Florida, 20. října 2021 /PRNewswire/ -- Společnosti Phoenix Tower International ("Phoenix") a Outremer Telecom v úterý oznámily, že uzavřely exkluzivní dohodu o akvizici stávajících 203 bezdrátových vysílačů společnosti Phoenix i těch, které budou na Francouzských Antilách nově postaveny v příštích 10 letech technikou build-to-suit. Výše uvedená transakce rozšíří a upevní vedoucí postavení společnosti Phoenix jako největšího poskytovatele infrastruktury vysílačů na trhu s více než 437 vysílači a rozšíří její působnost v Evropě a Karibiku. Transakce bude podléhat obvyklým podmínkám pro tento typ transakcí. Jejím výsledkem by mělo být navázání dlouhodobého partnerství mezi společnostmi Phoenix a Outremer Telecom, v jehož rámci by společnost Outremer Telecom dané vysílače využívala po dobu nejméně dvaceti let.

„Díky této transakcí by společnost PTI mohla nadále posilovat svou přítomnost v evropských teritoriích a svou strategii disciplinovaného investičního procesu. Větší přítomnost společnosti PTI, neutrální a nezávislé společnosti provozující vysílače, by v regionu usnadnila rozšíření pokrytí pro všechny bezdrátové operátory a v konečném důsledku zvýšila konektivitu pro obyvatele Francouzských Antil. Společnost PTI je hrdá na to, že může spolupracovat s mobilními operátory po celém světě, a těší ji, že se skupinou Altice Group zahájila pokročilá jednání o této transakci," uvedl Dagan Kasavana, generální ředitel společnosti Phoenix Tower International.

„Z vyhlídky na vytvoření nového partnerství v oblasti vysílačů na Francouzských Antilách mám velkou radost. Společnost Phoenix Tower International by pro nás byla výborným dlouhodobým partnerem, se kterým máme společný cíl investovat do špičkové infrastruktury," uvedl Mathieu Cocq, generální ředitel společnosti Outremer Telecom.

O společnosti Phoenix Tower International

Společnost Phoenix prostřednictvím svých dceřiných společností vlastní a provozuje více než 14.000 vysílačů, 986 km optických kabelů a více než 80.000 dalších bezdrátových infrastruktur a souvisejících lokalit v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe a Karibiku.

Společnost Phoenix byla založena v roce 2013 s cílem stát se předním poskytovatelem lokalit pro bezdrátové operátory v celé Americe na rychle rostoucích trzích. Mezi investory společnosti Phoenix patří fondy spravované společnostmi Blackstone Tactical Opportunities a John Hancock, jakož i různí členové manažerského týmu. Další informace najdete na webových stránkách www.phoenixintnl.com.

Jako právní poradci společnosti PTI působily společnosti Choate Hall & Stewart a Dentons.

O společnosti Outremer Telecom

Společnost Outremer Telecom poskytuje integrované služby pevné telefonie, mobilní telefonie a přístupu k internetu pro rezidentní a firemní zákazníky na Martiniku, Guadeloupu a ve Francouzské Guyaně.

Skupina byla založena v roce 1986 pod názvem Infotel, současný název používá od roku 2000. Skupina byla v roce 2007 uvedena na pařížskou burzu. V roce 2013 koupila společnost Outremer Telecom skupina Altice. Po převzetí společnosti SFR společností Altice nyní Outremer Telecom působí pod značkou SFR.

Related Links

http://www.phoenixintnl.com



SOURCE Phoenix Tower International