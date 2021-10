Phoenix Tower International signe un accord d'exclusivité avec Outremer Telecom pour la propriété et l'exploitation de sites de tours dans les Antilles françaises

BOCA RATON, Floride, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« Phoenix ») et Outremer Telecom ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord d'exclusivité concernant l'acquisition par Phoenix de 203 tours sans fil, ainsi que de tours sans fil nouvellement construites sur 10 ans dans les Antilles françaises par le biais d'un programme de construction sur mesure. L'opération susmentionnée permettrait à Phoenix d'étendre et de consolider sa position de leader en tant que plus grand fournisseur d'infrastructures de tours sur le marché, avec plus de 437 tours, et d'étendre sa présence en Europe et dans les Caraïbes. La transaction sera soumise aux conditions préalables habituelles pour ce type de transaction. Il aboutirait à ce que Phoenix et Outremer Telecom établissent un partenariat à long terme en vertu duquel Outremer Telecom occuperait les sites pendant au moins vingt ans.

« Avec cette transaction, PTI continuerait à étendre sa présence sur les territoires européens et sa stratégie d'investissement disciplinée. La présence accrue de PTI, une société de tours indépendante et neutre, dans la région facilitera l'expansion de la couverture pour tous les opérateurs sans fil et, en fin de compte, une meilleure connectivité pour la population des Antilles françaises. PTI est fier de travailler avec les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier et se réjouit d'avoir entamé des discussions avancées avec le groupe Altice sur cette transaction » a déclaré Dagan Kasavana, directeur général de Phoenix Tower International.

« Je suis enthousiaste à l'idée de créer un nouveau partenariat de tour dans les Antilles françaises. Phoenix Tower International serait un partenaire à long terme de la plus haute qualité qui partage notre vision d'investissement dans des infrastructures de pointe », a déclaré Mathieu Cocq, directeur général d'Outremer Telecom.

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix, par l'intermédiaire de ses filiales, possède et exploite plus de 14 000 tours, 986 km de fibre et plus de 80 000 autres infrastructures sans fil et sites connexes en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes.

Phoenix a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs de téléphonie mobile sur les marchés à forte croissance des Amériques. Parmi les investisseurs de Phoenix figurent des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et John Hancock, ainsi que divers membres de l'équipe de direction. Pour en savoir plus, consultez le site www.phoenixintnl.com .

Choate Hall & Stewart et Dentons ont agi en tant que conseillers juridiques de PTI.

À propos d'Outremer Telecom

Outremer Telecom fournit des services intégrés de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d'accès à Internet pour les clients résidentiels et professionnels en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française.

Créé en 1986 sous le nom d'Infotel, le groupe a été renommé sous son nom actuel en 2000. Le groupe a été coté à la bourse de Paris en 2007. Le groupe Altice a acquis Outremer Telecom en 2013. Suite à l'acquisition de SFR par Altice, Outremer Telecom opère désormais sous la marque SFR.

