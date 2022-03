Phoenix Tower International va acquérir plus de 3 200 pylônes appartenant à Cellnex Telecom en France

BOCA RATON, Floride, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« PTI ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif (soumis à l'approbation de l'Autorité de la concurrence française) avec Cellnex Telecom pour acquérir 1 226 sites de télécommunications dans des zones très denses en France, faisant ainsi de SFR le deuxième grand MNO client de PTI en France. Dans le même temps, PTI et son partenaire de coentreprise Bouygues Telecom feront l'acquisition de 2 000 sites dans des zones très denses. Les deux transactions sont liées aux mesures correctives de l'Autorité de la concurrence française qui ont suivi l'acquisition de Hivory par Cellnex l'année dernière.

Grâce à ces récentes transactions et au programme de construction annoncé précédemment avec Bouygues Telecom, PTI possédera et exploitera plus de 5 000 sites en France dans les années à venir, ce qui en fera l'un des plus grands fournisseurs indépendants d'infrastructures sans fil du pays.

« Avec ces transactions et le récent rachat de tours supplémentaires dans les Antilles françaises, PTI étend sa présence en France, l'un des marchés de télécommunications les plus dynamiques en Europe. La croissance de PTI va continuer à faciliter le déploiement des couvertures pour tous les opérateurs de téléphonie mobile en France. Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec les professionnels de Cellnex pour cette transaction », a déclaré Dagan Kasavana, PDG de PTI.

« Ces diverses acquisitions continuent de renforcer l'engagement de PTI en France et sur le marché européen. Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Bouygues Telecom et de développer le modèle de tour indépendante en France. Cela agira comme un catalyseur pour une meilleure couverture pour tous les opérateurs », a affirmé Tim Culver, président exécutif de PTI.

Freshfields Bruckhaus Deringer et Natixis ont agi en tant que conseillers de PTI. Le cabinet Herbert Smith Freehills a agi en tant que conseiller de Cellnex.

À propos de Phoenix Tower International

PTI, par l'intermédiaire de ses filiales, possédera et exploitera, pro forma pour ces transactions, plus de 18 000 tours de télécommunications en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes. En Europe, PTI est présente dans plusieurs pays dont la France, l'Italie, l'Irlande, Malte et Chypre.

PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs de téléphonie mobile sur les marchés à forte croissance dans le monde entier. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone et divers membres de l'équipe de direction. Le siège social de l'entreprise se trouve à Boca Raton, en Floride. Pour en savoir plus, consultez le site www.phoenixintnl.com

À propos de Cellnex Telecom

Cellnex gère un portefeuille de plus de 130 000 sites (avec les déploiements prévus jusqu'en 2030), en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Autriche, au Danemark, en Suède et en Pologne. L'activité de Cellnex est structurée en quatre grands domaines : les services d'infrastructures de télécommunications, les réseaux de diffusion audiovisuelle, les réseaux de sécurité et de services d'urgence et les solutions de gestion des infrastructures et services urbains intelligents. La société est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des indices sélectifs IBEX 35 et EuroStoxx 100. Pour plus d'informations : www.cellnex.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

