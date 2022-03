Phoenix Tower International zakupi ponad 3200 masztów telefonii komórkowej od Cellnex Telecom we Francji

BOCA RATON, Floryda, 22 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Phoenix Tower International („PTI") ogłosiła zawarcie ostatecznej umowy -- po uzyskaniu zgody of Francuskiego Urzędu Ochrony Konkurencji („FCA") -- ze spółką Cellnex Telecom w sprawie nabycia 1226 obiektów sieci telekomunikacyjnej mieszczących się w gęsto zaludnionych regionach Francji, dodając sieć SFR, która staje się tym samym drugim co do wielkości operatorem infrastrukturalnym korzystającym z usług PTI we Francji. Jednocześnie, w ramach współpracy z Bouygues Telecom w ramach spółki joint venture, PTI planuje zakup 2000 obiektów mieszczących się w bardzo gęsto zaludnionych obszarach. Obie transakcje odnoszą się do kroków prawnych podjętych przez Francuski Urząd Ochrony Konkurencji, które są następstwem przejęcia przez Cellnex spółki Hivory w ubiegłym roku.

Uwzględniając aktualne transakcje i ogłoszony we wcześniejszym okresie program budowy realizowany z Bouygues Telecom, w nadchodzących latach PTI stanie się właścicielem i operatorem 5000 obiektów we Francji, co sprawi, że zajmie pozycję jednego z największych dostawców niezależnej infrastruktury łączności bezprzewodowej w kraju.

„Dzięki tym transakcjom i niedawnemu zwiększeniu liczby masztów we Francuskich Indiach Zachodnich, PTI rozszerza swoją obecność we Francji, stanowiącej jeden z najbardziej dynamicznych rynków usług telekomunikacyjnych w Europie. Rozwój PTI nadal będzie umożliwiać zwiększanie zasięgu dla wszystkich francuskich operatorów łączności bezprzewodowej w całym kraju. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy w ramach tej transakcji z profesjonalistami z Cellnex" - stwierdził Dagan Kasavana, dyrektor generalny PTI.

„Transakcje te nadal umacniają zaangażowanie spółki PTI we Francji i na rynku europejskim. Cieszymy się na umocnienie naszych relacji z Bouygues Telecom i rozszerzenie modelu niezależnych masztów we Francji, co stanie się katalizatorem zwiększenia zasięgu dla wszystkich operatorów" - powiedział Tim Culver, przewodniczący wykonawczy PTI.

Kancelarie Freshfields Bruckhaus Deringer i Natixis świadczyły usługi doradcze na rzecz PTI. Pracownicy kancelarii Herbert Smith Freehills zapewnili doradztwo na rzecz spółki Cellnex.

Phoenix Tower International

PTI, za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych i z uwzględnieniem powyższych transakcji, będzie właścicielem i operatorem ponad 18000 masztów telefonii komórkowej w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i w regionie Karaibów. W Europie spółka PTI jest obecna w kilku krajach, w tym we Francji, Włoszech, w Irlandii, na Malcie i Cyprze.

Spółka Phoenix powstała w 2013 r. i od początku przyświecała jej misja zajęcia pozycji głównego dostawcy infrastruktury dla operatorów sieci bezprzewodowych na dynamicznie rozwijających się rynkach na całym świecie. Do inwestorów lokujących swój kapitał w spółce należą fundusze zarządzane przez Blackstone oraz członkowie kadry kierowniczej. Spółka PTI ma swoją siedzibę w Boca Raton, w stanie Floryda. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.phoenixintnl.com.

Cellnex Telecom

Cellnex zarządza ponad 130000 obiektami, obejmującymi planowane uruchomienie dodatkowych obiektów do 2030 roku - w Hiszpanii, we Włoszech, w Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i w Polsce. Działalność spółki Cellnex koncentruje się na czterech głównych obszarach: usługi infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci przekazywania treści audiowizualnych, sieci dla służb bezpieczeństwa i służb ratunkowych oraz rozwiązania inteligentnej infrastruktury miejskiej wraz z usługami zarządzania. Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych w indeksach IBEX 35 i EuroStoxx 100. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.cellnex.com.

SOURCE Phoenix Tower International