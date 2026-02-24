Pionero en la salud de los hombres abre la práctica MDVIP en Coral Springs para ayudar a los hombres a tomar el control de su salud con atención preventiva y personalizada

CORAL SPRINGS, Florida, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Dr. Leonard Kaufman, uno de los principales pioneros del sur de Florida en salud masculina y urología, está abriendo una primera práctica de salud masculina afiliada a MDVIP en Coral Springs diseñada para revolucionar la forma en que los hombres experimentan atención integral y preventiva para la salud sexual, la disfunción eréctil, la optimización hormonal y el bienestar a largo plazo.

Después de más de 25 años practicando salud masculina y urología en el sur de Florida, el Dr. Kaufman está aportando su experiencia a un nuevo modelo que brinda a los hombres lo que nunca han tenido: tiempo, continuidad y un médico que trata a la persona en su totalidad en lugar de síntomas aislados. La práctica es una de las primeras prácticas centradas en la salud de los hombres dentro de la red de miembros del MDVIP, que combina una profunda experiencia en urología con un enfoque orientado a la prevención del rendimiento sexual, la salud hormonal, el riesgo cardiometabólico y la longevidad.

"Los hombres suelen venir porque algo no se siente bien, ya sean problemas de rendimiento, disminución de la energía, cambios en la forma en que su cuerpo responde al ejercicio. Para muchos hombres, finalmente obtener un diagnóstico es increíblemente gratificante. Valida lo que han estado experimentando y les da un camino a seguir. Mi objetivo es usar esos momentos para profundizar, descubrir riesgos subyacentes como enfermedades cardiovasculares o problemas metabólicos, y ayudar a los hombres a tomar el control de su salud, no solo a controlar los síntomas ".

Una encuesta de la Clínica Cleveland de 2023 encontró que el 44 % de los hombres omiten los exámenes físicos anuales, a pesar de que la mayoría cree que están viviendo estilos de vida saludables. Muchos hombres solo buscan atención cuando algo sale mal, y a menudo esas preocupaciones sobre la salud sexual, los niveles de energía o los cambios hormonales son señales de advertencia tempranas de afecciones subyacentes graves.

La práctica del Dr. Kaufman transforma esos puntos de entrada en oportunidades para la prevención y el monitoreo proactivo. El modelo está diseñado para apoyar evaluaciones integrales de bienestar, pruebas de diagnóstico avanzadas, seguimientos proactivos y continuidad de la atención. También le permite mantener un panel de pacientes más pequeño, permitiendo citas más largas para el mismo día o para el día siguiente, comunicación fuera de horario cuando sea necesario y el tiempo para generar la confianza necesaria para que los hombres discutan problemas de salud profundamente personales.

En las diversas comunidades del sur de Florida, el lenguaje genera confianza. El Dr. Kaufman habla inglés y español con fluidez, y aproximadamente el 30 % de las interacciones con los pacientes se realizan en español.

"En muchos casos, poder hablar con los pacientes en su idioma principal, ya sea inglés o español, genera confianza de inmediato", dijo el Dr. Kaufman. "Cuando los hombres se sienten comprendidos y cómodos, es mucho más probable que se abran sobre las preocupaciones que de otro modo podrían guardarse para sí mismos".

La nueva práctica está ubicada en 5411 North University Drive en Coral Springs y ahora está inscribiendo pacientes. Para inscribirse u obtener más información, llame al (954) 228-0924.

Sobre el Dr. Leonard Kaufman

Dr. Leonard Kaufman es un urólogo certificado por la junta y médico de salud masculina con más de 25 años de experiencia en el sur de la Florida. Su enfoque clínico incluye urología, salud hormonal, salud sexual y atención médica preventiva para hombres, con énfasis en la atención a largo plazo basada en las relaciones.

El Dr. Kaufman completó una beca en infertilidad masculina y andrología en la Universidad de Illinois en Chicago después de su residencia en urología en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Obtuvo su título de médico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Kansas, tiene un MBA en Gestión y Política de Salud de la Universidad de Miami y habla inglés y español con fluidez. Obtenga más información sobre el Dr. Kaufman en www.mdvip.com/doctors/leonardkaufmanmd .

Acerca del MDVIP

El MDVIP es el líder nacional en el apoyo a los médicos para que brinden atención personalizada, preventiva y primaria. Durante más de 25 años, MDVIP ha reinventado la forma en que funciona la atención al ayudar a los médicos afiliados a reducir el tamaño de los paneles de pacientes, lo que permite visitas más largas y un énfasis tanto en la gestión proactiva de la salud como en la atención confiable cuando los pacientes más la necesitan. Hoy en día, la red MDVIP incluye más de 1,400 médicos afiliados y más de 430,000 miembros en todo el país.

El MDVIP va más allá de la atención primaria al combinar un enfoque en la prevención, el bienestar y una relación médica profunda e individualizada. El modelo brinda a los médicos herramientas para centrar su tiempo en la prevención, los conocimientos personalizados y la gestión proactiva de la salud.

MDVIP ha sido reconocido como uno de los 10 mejores programas de bienestar ejecutivo por la revista Worth y es reconocido por Fortune como uno de los mejores lugares de trabajo en el sector de la salud . Para más información, visite www.mdvip.com .

