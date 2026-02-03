Piramal Pharma Solutions présente des capacités de comprimé en gélule

Le projet a été lancé sur le site de Piramal Pharmaceutical Development Services (PPDS) à Ahmedabad. En l'espace de cinq mois seulement, l'équipe du site a procédé au transfert de technologie vers le site de fabrication commerciale de Piramal à Pithampur, y compris le développement des trois comprimés à encapsuler.

La grande expérience de Piramal en matière de programmes intégrés a été essentielle à la réussite de ce projet. Les équipes de transfert de technologie d'Ahmedabad et de Pithampur ont assuré une transition sans heurt tout au long du développement et de la mise à l'échelle, tandis que les gestionnaires de programmes intégrés ont veillé à lever tous les obstacles au calendrier. La collaboration entre les équipes de contrôle de la qualité et de validation sur les deux sites a permis de garantir la sécurité et l'efficacité du produit, contribuant ainsi à la mise à disposition d'une thérapie innovante destinée aux patients qui en ont besoin.

Les gélules traditionnelles contiennent un mélange de principes actifs et d'excipients dans une coque dure en deux parties, généralement sous forme de billes, de granules ou de poudre. Bien que ces gélules puissent être absorbées très facilement et soient très faciles d'utilisation, la flexibilité et la maîtrise du dosage par le patient sont souvent limitées, ce qui les rend moins adaptées aux traitements impliquant des mécanismes d'administration complexes.

La technologie des comprimés en gélules offre aux développeurs une solution unique dans laquelle différents principes actifs sont formulés dans leurs propres comprimés ou mini-comprimés. Les comprimés sont ensuite rassemblés dans une seule enveloppe de gélule. En appliquant des enrobages distincts aux mini-comprimés, les développeurs de médicaments peuvent obtenir des profils de libération variés pour un même médicament ou des médicaments différents. Cette démarche permet également de combiner des principes actifs incompatibles en une seule gélule, ce qui permet aux patients de limiter aisément la fréquence des prises et d'améliorer l'observance du traitement.

« En permettant l'utilisation de principes actifs doubles dans la même gélule ou de profils à double libération dans une seule gélule, notre technologie de comprimé en gélule offre une flexibilité de dosage et un contrôle d'administration inégalés, accélérant les délais pour les développeurs et simplifiant le dosage pour les patients », a déclaré Brad Gold, Ph.D., Responsable mondial de la R&D des formulations chez Piramal Pharma Solutions et membre de collectif scientifique de Piramal. « Chaque médicament étant optimisé dans son propre comprimé ou mini-comprimé, cette technologie peut également améliorer la stabilité de la formulation et la personnalisation du traitement ».

La technologie des comprimés en gélule a transformé la façon dont l'industrie pharmaceutique a adapté le développement des médicaments aux besoins des patients. En intégrant cette approche dans son offre de formulation, Piramal démontre une fois de plus son engagement en faveur de solutions centrées sur le patient.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs très puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, grâce à l'association de Piramal Pharma Limited avec la société Yapan Bio Private Limited.

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL,NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et Piramal Pharma Limited, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation stratégique minoritaire au sein de Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Piramal Pharma | LinkedIn

