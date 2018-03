Piramal Pharma Solutions remporte les six catégories lors de la remise des prix « CMO Leadership Awards 2018 »

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg )

Vivek Sharma, président-directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être à nouveau reconnus lors des CMO Leadership Awards. C'est la sixième année consécutive que nous remportons ces prix. Être l'un des rares prestataires de services à être reconnu dans les six catégories est une leçon d'humilité, et je tiens à féliciter toute l'équipe de PPS pour les efforts qu'elle a fournis. J'aimerais aussi remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent sans relâche, alors que nous cherchons à répondre aux besoins des patients finaux ».

Vivek Sharma a ajouté : « Piramal Pharma Solutions continue de faire des avancées significatives en s'appuyant sur les piliers que sont l'orientation client, l'innovation et la qualité, et en mettant l'accent sur l'excellence scientifique. Nous nous attelons à investir dans les besoins futurs de nos clients et à être le 'partenaire intégré de prédilection' des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans le monde entier ».

La 7[e] édition des CMO Leadership Awards, dirigée par le magazine Life Science Leader, apporte aux professionnels chevronnés de l'industrie des commentaires précis et fiables de la clientèle pour les aider à choisir un partenaire bien réputé afin de répondre à leurs besoins en termes de développement et de fabrication. Les lauréats sont évalués par les clients avec lesquels ils ont véritablement travaillé, et selon six catégories primordiales représentant les capacités, la compatibilité, l'expertise, la qualité, la fiabilité et les services. Un prix dans l'une ou l'autre de ces catégories est un atout supplémentaire pour la différenciation et la réputation des organisations de fabrication sous contrat (OCM) dans les secteurs de la découverte, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de médicaments à l'échelle mondiale. Cette année, plus de 110 fabricants sous contrat ont été évalués à l'aune de 23 indicateurs de performance, dans le cadre de l'enquête annuelle du cabinet ISR sur l'analyse comparative de la qualité de la fabrication sous contrat.

Piramal Pharma Solutions est la division de développement et de fabrication sous contrat du groupe Piramal, et elle exerce ses activités en Amérique du Nord, Europe et Asie. Piramal est un acteur mondial de premier plan en solutions intégrées, qui offre une plate-forme unique de services tout au long du cycle de vie des médicaments - depuis la découverte et le développement des médicaments jusqu'à la fabrication commerciale de substances médicamenteuses et de produits médicamenteux. Bénéficiant d'accréditations qui émanent d'organismes de réglementation d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon, les centres de développement et les sites de fabrication de Piramal répartis dans le monde entier s'appuient sur une équipe de plus de 700 scientifiques très impliqués dans des programmes de recherche et de développement. La capacité de Piramal en tant que fournisseur de services intégrés et son expérience avec diverses technologies lui permet de prêter ses services à des entreprises innovatrices de produits génériques dans le monde entier.

À propos de Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus importantes entreprises diversifiées d'Inde, qui exerce ses activités dans les services financiers, les produits pharmaceutiques et le secteur des connaissances et analyses en soins de santé. Pour l'exercice 2017, le chiffre d'affaires consolidé de PEL s'élevait à près de 1,3 milliard USD, dont 51 % étaient générés ailleurs qu'en Inde.

Dans le domaine des services financiers, PEL fournit des solutions de financement complètes aux sociétés immobilières. Le Groupe de financement des entreprises (CFG) de la division alloue également du capital de développement privilégié et mezzanine à de nombreuses entreprises œuvrant dans différents secteurs, qui font partie intégrante de la croissance indienne. La division a également lancé une plate-forme d'investissements des actifs en difficulté qui va investir dans des fonds propres et/ou des dettes d'actifs dans plusieurs secteurs (autres que l'immobilier) afin de stimuler la restructuration avec une participation active au redressement. Le total des fonds gérés dans le cadre de toutes ces activités dépasse 5,5 milliards USD. L'entreprise a récemment lancé un secteur vertical de financement de l'immobilier commercial. L'entreprise a également conclu des alliances stratégiques avec les plus grands fonds mondiaux tels qu'APG Asset Management, Bain Capital Credit, CPPIB Credit Investment Inc. et Ivanhoé Cambridge (CDPQ). PEL a aussi réalisé des investissements en actions à long terme d'une valeur d'environ 1 milliard USD dans Shriram Group, un conglomérat financier de premier plan en Inde.

Dans le secteur pharmaceutique, grâce à des capacités de fabrication de bout en bout à travers 13 installations mondiales et un vaste réseau de distribution international dans plus de 100 pays, PEL vend un portefeuille de produits pharmaceutiques différenciés sur des marchés ciblés et offre une gamme complète de services pharmaceutiques (notamment dans les domaines des médicaments injectables, des principes pharmaceutiques actifs puissants, etc.). L'entreprise est également en passe de renforcer sa présence dans le segment des biens de consommation en Inde.

La branche de connaissances et analyses en soins de santé de PEL, Decision Resources Group, est le premier fournisseur de produits et de services d'analyse, de données et de connaissances sur la santé destinés aux plus grandes entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales du monde et leur permet de prendre des décisions commerciales éclairées.

PEL est cotée sur la BSE Limited et le National Stock Exchange of India Limited en Inde.

SOURCE Piramal Pharma Solutions