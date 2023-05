Platforma Petal Ads przewiduje, że jej uniwersalne rozwiązania reklamowe stanowią przyszłość międzynarodowej reklamy mobilnej

Petal Ads zaprasza do współpracy marki chcące wejść na rynek chiński lub dotrzeć do konsumentów przebywających w Chinach w podróży.

HAMBURG, Niemcy, 10 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Petal Ads (wcześniej HUAWEI Ads), wiodący w branży ekosystem reklamy mobilnej, zachęca reklamodawców do skorzystania z uniwersalnych rozwiązań reklamowych dla urządzeń mobilnych, które pozwolą im dotrzeć do międzynarodowych grup docelowych, a reklamodawcom z Europy ułatwią wejście na rynek chiński. Podczas specjalnych zajęć masterclass na tegorocznym OMR Festival platforma Petal Ads przedstawiła marketing na urządzeniach mobilnych jako kolejny etap ewolucji międzynarodowej reklamy mobilnej.

Petal Ads Masterclass at OMR 2023

„Uważamy, że uniwersalne rozwiązanie reklamowe na urządzenia mobilne stwarza ogromne możliwości łączenia firm i konsumentów na całym świecie" - powiedział Jaime Gonzalo, wiceprezes Huawei odpowiedzialny za dział usług mobilnych w Europie (Huawei Mobile Services Europe).

Otwarcie na przyszłość w reklamie mobilnej

Marketing na urządzeniach mobilnych to usługa w modelu AaaS stawiająca na pierwszym miejscu użytkowników, zapewniająca połączenie pomiędzy klientem i reklamodawcą oraz tworząca działające w czasie rzeczywistym punkty kontaktu, które ułatwiają skuteczne dotarcie do grup docelowych na całym świecie. Tworzy ona immersyjne punkty kontaktu ułatwiające użytkownikom podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o model mutlimodalny obejmujący narzędzia głosowe, wizualne, rzeczywistość wirtualną lub mieszaną czy rozwiązania przeznaczone do określonych zastosowań.

Petal Ads dysponuje dogodnymi warunkami do wdrożenia marketingu na urządzeniach mobilnych, z których korzysta ponad 1 mld osób na całym świecie. Platforma skorzysta również na dużym zasięgu urządzeń Huawei w Chinach - zajmują one pierwsze miejsce na rynku w strukturze aktywnych użytkowników (25%) i posiadają 47,4% udziału w rynku urządzeń składanych. W połączeniu z danymi 1st Party, jakimi dysponuje Petal Ads, platforma ma idealne warunki do angażowania grup docelowych na całym świecie, również tych o najwyższej wartości, a także tworzenia powiązań pomiędzy reklamodawcami a rynkami międzynarodowymi i chińskimi.

Z Petal Ads mogą korzystać również zewnętrzne podmioty oferujące przestrzeń reklamową, dzięki czemu platforma do zarządzania danymi może służyć reklamodawcom do nawiązywania w czasie rzeczywistym kontaktu z użytkownikami Androida poza platformami Huawei.

„Inteligentny marketing na urządzeniach mobilnych staje się nieodłącznym elementem krajobrazu marketingu mobilnego - powiedział Elvin Altun Noyan, dyrektor niemieckiego oddziału Stowarzyszenia Marketingu Mobilnego (Mobile Marketing Association). - Dane cały czas kształtują przyszłość reklamy, dlatego widzimy, jak ważne jest budowanie platform ułatwiających użytkownikom podejmowanie inteligentniejszych decyzji".

Petal Ads bramą do międzynarodowych rynków

Petal Ads to dla reklamodawców brama do międzynarodowych rynków, w tym rynku chińskiego. Platforma oferuje inicjatywy dostosowane do indywidualnych potrzeb reklamodawców, w tym kampanie sezonowe lub lokalne, jak np. Black Friday.

Petal Ads planuje również rozszerzyć ofertę rozwiązań dla globalnego rozwoju przedsiębiorstwa („Global Business Growth Ads Suite"), zapewniając markom premium możliwości reklamowe bardziej dostosowane do ich potrzeb, w tym więcej przestrzeni medialnej, indywidualną współpracę z marką oraz doradztwo w zakresie lokalnego rynku, zwłaszcza w Chinach.

„Jako producent urządzeń i platforma reklam mobilnych dysponujemy wyjątkowymi możliwościami oferowania rozwiązań szytych na miarę. Zapraszamy do współpracy marki chcące dotrzeć do grup docelowych na rynkach zagranicznych, w tym rynku chińskim" - podsumował Gonzalo.

Petal Ads cały czas odnotowuje imponujący wzrost

Petal Ads utrzymuje kurs wzrostowy niezmiennie od 2020 r. Platforma odnotowała dziewięciokrotny wzrost wielkości sieci reklamodawców, docierając co miesiąc do ponad 730 mln aktywnych użytkowników w 170 państwach na całym świecie. Petal Ads współpracuje z 60 certyfikowanymi agencjami i markami na całym globie, w tym z Avow, MMA i El Corte Ingles.

Kliknij tutaj , by obejrzeć zajęcia masterclass prowadzone przez Petal Ads podczas OMR Festival.

