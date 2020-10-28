По результатам нового исследования, первичным очагом глобальной пандемии коронавируса является госпиталь Народно-освободительной армии Китая в Ухане

СИЭТЛ, 28 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Доклад, опубликованный в репозитории Zenodo (DOI 10.5281/zenod.4119263) д-ром Стивеном Куэем (Steven Quay) — доктором медицины, доктором философии, руководителем двух терапевтических программ борьбы с пандемией COVID-19 в компании Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ATOS) — освещает результаты новых научных наблюдений и выводы, документально подтверждающие тот факт, что пандемия SARS-CoV-2 началась в Главном военном госпитале командования Центрального театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (госпиталь НОАК) в Ухане, расположенном по адресу: 627 Wulon Road, Wuchang District, Wuhan. Информация из международных банков данных по биологическим образцам указывает на то, что персонал НОАК вносил записи о пациентах с COVID уже 10 декабря 2019 года, т.е. за несколько недель до того, как китайское правительство информировало ВОЗ о пандемии.

В докладе зафиксированы четыре пациента из госпиталя НОАК, имевшие самую раннюю генетическую сигнатуру прямой передачи коронавируса от человека к человеку. Кроме того, в нем имеются данные о пациенте, чей коронавирус генетически наиболее близок к вирусу, обнаруженному у летучих мышей в Уханьском институте вирусологии (WIV), который ученые WIV называют «ближайшим родственником 2019-nCoV». Госпиталь НОАК находится в трех километрах от WIV, и оба эти учреждения расположены на 2-й линии уханьского метрополитена. В докладе приводится анализ больниц, где появлялись самые ранние пациенты с COVID в период с 1 декабря 2019 года до начала января текущего года, который показывает, что все эти больницы также находятся на 2-й линии метро.

Это первая публикация в мире, в которой установлено, что Линия 2 обладает уникальными возможностями для того, чтобы стать каналом для передачи COVID от человека к человеку, переросшей в глобальную пандемию: поезда этой линии ежедневно перевозят 5 процентов населения Уханя, что способствовало быстрому распространению инфекции по городу и всей провинции Хубэй. Кроме того, на ней располагается станция высокоскоростной железной дороги, обеспечившей ее быстрое распространение по территории Китая, а конечной станцией этой линии является международный аэропорт, через который инфекция быстро распространилась по всему миру. Линия 2 также обслуживает оптовый рынок морепродуктов Хуанань, ранее ассоциировавшийся с зарождением пандемии.

О Стивене Куэе: доктор медицины, доктор философии, руководитель двух терапевтических программ борьбы с пандемией COVID-19 ( AT-201 и AT-301 Nasal Spray )

Д-р Стивен Куэй опубликовал более 300 работ по медицине и упоминался в публикациях более 9900 раз, войдя в 1% ведущих ученых мира. Он имеет 87 патентов США и изобрел семь лекарственных препаратов, одобренных FDA, которые помогли излечить свыше 80 миллионов человек. Он является автором бестселлера о выживании в условиях пандемии Stay Safe: A Physician's Guide to Survive Coronavirus («Берегите себя: как пережить коронавирус. Советы врача») Возглавляет биофармацевтическую компанию Atossa Therapeutics Inc. (Nasdaq: ATOS), разрабатывающую новые лекарственные препараты для лечения рака молочной железы и COVID-19.

Получил степени доктора медицины и доктора философии в Мичиганском университете, являлся постдокторантом на химическом факультете Массачусетского технологического института под руководством лауреата Нобелевской премии Х. Гобинда Кораны, врачом-стажером Массачусетской больницы общего профиля при Гарвардской медицинской школе и почти десять лет преподавал в Медицинской школе Стэнфордского университета. Его лекция на TEDx по вопросам профилактики рака молочной железы собрала более 220 тысяч просмотров. Более подробная информация представлена на сайте по адресу www.DrQuay.com.

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Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1319041/COVID_19_New_Origins_10_28_20.mp4

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