Pole Star Global führt den Maritime Transparency Index ein und verwandelt 25 Jahre maritimer Erkenntnisse in sofortige Bewertungen von Schiffs- und Reiserisiken

LONDON, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, ein weltweit führender Anbieter von maritimen Informations- und Regulierungs-Compliance-Lösungen, gab heute die Einführung des Maritime Transparency Index (MTI) bekannt – eines auf maschinellem Lernen basierenden Risikobewertungssystems, das die Einhaltung von Vorschriften im Seeverkehr von Komplexität in Klarheit verwandelt.

Der MTI weist Schiffen, Fahrten und zugehörigen Beteiligten transparente Bewertungen von 0 (Hard Dark) bis 5 (Transparent) zu und destilliert komplexe Schiffshistorien, Eigentümerstrukturen und Verhaltensanomalien in kreditprüfungsähnliche Ratings, auf die Compliance-Teams, Hafenbehörden und Schiffseigner sofort reagieren können.

Kreditratings für maritime Risiken

Ähnlich wie bei Kreditratings in der Finanzbranche bietet MTI eine intuitive Risikobewertung anhand einer Bewertungsskala von 0 bis 5, die Compliance- und Finanzteams sofort verstehen. Der firmeneigene Algorithmus für maschinelles Lernen analysiert vierteljährlich mehr als 40.000 Schiffe – das sind 80 % der aktiven Handelsflotte – und verwandelt das komplexe Schiffsverhalten, die Besitzverhältnisse und die Betriebsgeschichte in einen einzigen, umsetzbaren Datenlayer.

Das umfassende MTI-Scoring-Modell bewertet das maritime Risiko anhand von drei verschiedenen Transparenzsäulen:

Schiffsbewertung – Historische und strukturelle Risikoindikatoren, einschließlich Schiffsalter, Eigentümerwechsel, Flaggenwechsel, Sanktionen, Hafenaufenthalte und aufgezeichnete Mängel. Identifizierung von Schiffen mit undurchsichtiger oder risikoreicher Einsatzhistorie.

Schiffsposition – Analyse von Meldelücken und Spoofing-Aktivitäten, die über ein Netz von Schiffspositionsdaten einschließlich AIS gesammelt werden. Bewertet die Anzahl solcher Ereignisse, die gesamte Lückenzeit, die Anzahl der Spoofing-Ereignisse und andere Verhaltensindikatoren, die für das Verständnis des Schiffsverhaltens während der Fahrt wichtig sind.

Fahrtbewertung – Verhaltensanomalien wie Hafenanlaufmuster, Zeit im Hafen, Schiff-zu-Schiff-Transfers, langsame Fahrt, unerklärliche Verspätungen und geografische Risikoexposition. Entscheidend für die Aufdeckung verdächtiger Aktivitäten während des Transits.

Algorithmen des maschinellen Lernens erkennen automatisch Flaggenwechsel, AIS-Manipulationen, heimliche Schiffsaktivitäten, Eigentümerwechsel und betrügerische Schifffahrtspraktiken und liefern rechtzeitig Informationen, wenn sich Schiffe und Verhaltensweisen ändern.

Multisektorale Anwendungen

Flaggenstaat-Administratoren nutzen den MTI, um Registeraufsicht Priorität einzuräumen, indem sie Schiffe mit hohem Risiko identifizieren, die sofort inspiziert werden müssen. Die MTI-Scores ermöglichen datengestützte Interventionsstrategien und zeigen, dass die Register die internationalen Standards einhalten.

Hafenstaatkontrollbeamte konzentrieren ihre Inspektionsressourcen auf Schiffe mit niedrigen Transparenzwerten. Die Risikobewertung vor der Ankunft verringert die Überlastung des Hafens und erhöht gleichzeitig die Aufdeckung von nicht konformen Schiffen und sanktionierten Aktivitäten.

Sanktions-Compliance-Teams verknüpfen die Transparenzbewertung mit der Überprüfung von Sanktionen für eine verbesserte Sorgfaltspflicht. Niedrige MTI-Werte geben Anlass zu einer genaueren Untersuchung der Eigentumsverhältnisse, der Reisemuster und der Beziehungen zwischen den Beteiligten.

Schifffahrtsunternehmen – Beneficial Owners (wirtschaftlich Berechtigte), Schiffsbetreiber und Manager –nutzen hohe MTI-Werte, um erstklassige Charterraten zu erzielen, Versicherungsprämien zu reduzieren, Hafenverzögerungen zu minimieren und Flotten auf wettbewerbsorientierten Märkten, die validierte Transparenz erfordern, zu differenzieren.

Kommentar der Unternehmensführung

Saleem Khan, Chief Data & Analytics Officer von Pole Star Global, kommentierte:

„Der Maritime Transparency Index stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie die Branche die Risikobewertung von Schiffen angeht. Durch die Kombination von maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik mit 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Schifffahrtsdaten haben wir ein ebenso leistungsstarkes wie einfach zu bedienendes Tool entwickelt. MTI wendet ein kreditprüfungsähnliches Scoring auf den maritimen Betrieb an und wandelt komplexe Datenmuster in klare, umsetzbare Bewertungen um, die den Compliance-Teams, Flaggenstaaten und Schiffseignern eine gemeinsame Sprache für Transparenz bieten. Was früher stundenlange Analysen erforderte, dauert jetzt nur noch Sekunden. So können unsere Kunden schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen und gleichzeitig das Risiko von sanktionierten Schiffen und betrügerischen Schifffahrtspraktiken verringern."

Informationen zu Pole Star Global

Das 1998 gegründete Unternehmen Pole Star Global ist ein führender Anbieter von maritimen Informations- und Regulierungstechnologielösungen, der Regierungen, Reedereien und Finanzinstitute dabei unterstützt, die Sicherheit auf See zu gewährleisten und die Vorschriften einzuhalten. Die Produkte von Pole Star bieten Schiffsüberwachung, Sanktionsprüfung, KI-gesteuerte Analysen und Datendienste für über 1.200 Organisationen weltweit. Pole Star hat seinen Hauptsitz in London und betreibt Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Besuchen Sie www.polestarglobal.com

