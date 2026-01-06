- Pole Star Global lanza el Índice de Transparencia Marítima y convierte 25 años de inteligencia marítima en veredictos instantáneos sobre el riesgo de los buques y los viajes

LONDRES, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, un líder mundial en soluciones de inteligencia marítima y cumplimiento normativo, anunció hoy el lanzamiento del Índice de Transparencia Marítima (MTI), un sistema de puntuación de riesgos impulsado por aprendizaje automático que transforma el cumplimiento marítimo de la complejidad a la claridad.

MTI asigna a buques, viajes y partes asociadas puntuaciones transparentes de 0 (Hard Dark) a 5 (Transparente), destilando los complejos historiales de los buques, las estructuras de propiedad y las anomalías de comportamiento en calificaciones crediticias que los equipos de cumplimiento, las autoridades portuarias y los armadores pueden evaluar de inmediato.

Calificaciones crediticias para riesgo marítimo

De forma similar a las calificaciones crediticias financieras, MTI ofrece una evaluación de riesgos intuitiva mediante una escala de puntuación de 0 a 5 que los equipos de cumplimiento y financieros comprenden de inmediato. El algoritmo patentado de aprendizaje automático analiza trimestralmente más de 40.000 buques, que representan el 80% de la flota comercial activa, transformando el comportamiento complejo de los buques, los patrones de propiedad y el historial operativo en una única capa de inteligencia práctica.

El modelo integral de puntuación de MTI evalúa el riesgo marítimo a través de tres pilares de transparencia distintos:

Puntuación del Buque: Indicadores de riesgo históricos y estructurales, incluyendo la antigüedad del buque, las transiciones de propiedad, los cambios de pabellón, el historial de sanciones, las detenciones en puerto y las deficiencias registradas. Identifica buques con historiales operativos poco claros o de alto riesgo.

Posición del Buque: Análisis de las lagunas en los informes y la actividad de suplantación de identidad (spoofing) recopilada mediante una red de datos de posición del buque, incluyendo AIS. Evalúa el número de estos eventos, el tiempo total de la brecha, el número de suplantación de identidad y otros indicadores de comportamiento esenciales para comprender el comportamiento del buque durante la navegación.

Puntuación del Viaje: Anomalías de comportamiento, incluyendo patrones de escalas, tiempo en puerto, transbordos de buque a buque, navegación lenta, retrasos inexplicables y exposición a riesgos geográficos. Fundamental para detectar actividades sospechosas durante el tránsito.

Los algoritmos de aprendizaje automático detectan automáticamente el cambio de bandera, la manipulación de AIS, la actividad de buques ocultos, los cambios de propiedad y las prácticas de transporte marítimo engañosas, lo que proporciona información oportuna a medida que cambian los buques y sus comportamientos.

Aplicaciones multisectoriales

Los Administradores del Estado de Abanderamiento utilizan el MTI para priorizar la supervisión del registro, identificando los buques de alto riesgo que requieren inspección inmediata. Las puntuaciones del MTI permiten estrategias de intervención basadas en datos y demuestran el compromiso del registro con las normas internacionales de cumplimiento.

Los Funcionarios de Control del Estado del Puerto centran los recursos de inspección en los buques con puntuaciones bajas de transparencia. La evaluación de riesgos previa a la llegada reduce la congestión portuaria y aumenta la detección de buques que no cumplen las normas y de actividades sancionadas.

Los Equipos de Cumplimiento de Sanciones combinan la puntuación de transparencia con el análisis de sanciones para una mayor diligencia debida. Las puntuaciones MTI bajas dan lugar a una investigación más profunda de las estructuras de propiedad, los patrones de viaje y las relaciones entre las partes asociadas.

Las compañías navieras (propietarios beneficiarios, operadores y gestores de buques) aprovechan las altas puntuaciones del MTI para obtener tarifas de fletamento premium, reducir las primas de seguros, minimizar los retrasos en los puertos y diferenciar las flotas en mercados competitivos que requieren una transparencia validada.

Comentario ejecutivo

Saleem Khan, responsable de datos y análisis de Pole Star Global, comentó:

"El Índice de Transparencia Marítima representa un cambio fundamental en la forma en que la industria aborda la evaluación de riesgos de los buques. Al combinar el aprendizaje automático y la analítica avanzada con 25 años de experiencia en inteligencia marítima, hemos creado una herramienta tan potente como fácil de usar. MTI aplica una puntuación crediticia a las operaciones marítimas, transformando patrones de datos complejos en puntuaciones claras y prácticas que ofrecen a los equipos de cumplimiento, los estados de abanderamiento y los armadores un lenguaje común para la transparencia. Lo que antes requería horas de análisis ahora se realiza en segundos, lo que permite a nuestros clientes tomar decisiones más rápidas e informadas, a la vez que reducen la exposición a buques sancionados y prácticas marítimas engañosas."

Acerca de Pole Star Global

Fundada en 1998, Pole Star Global es un proveedor líder de inteligencia marítima y soluciones tecnológicas regulatorias que apoya a gobiernos, armadores e instituciones financieras en la seguridad, protección y cumplimiento normativo en el mar. Los productos de Pole Star ofrecen monitoreo de buques, detección de sanciones, análisis basados en IA y servicios de datos a más de 1.200 organizaciones en todo el mundo. Con sede en Londres, Pole Star opera oficinas en Europa, Asia y América. Visite www.polestarglobal.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2748770/5701971/Pole_Star_Global_Logo.jpg