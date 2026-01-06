Pole Star Global lance l'indice de transparence maritime - transformant 25 ans de renseignements maritimes en verdicts instantanés sur les risques liés aux navires et aux voyages

LONDRES, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, leader mondial des solutions de renseignement maritime et de conformité réglementaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'indice de transparence maritime (Maritime Transparency Index - MTI) - un système de notation des risques basé sur l'apprentissage automatique qui permet de clarifier la complexité de la conformité maritime.

Le MTI attribue aux navires, aux voyages et aux parties associées des notes transparentes allant de 0 (Hard Dark) à 5 (Transparent), en transformant les informations sur l'histoire complexe des navires, les structures de propriété et les anomalies de comportement en des notes de type crédit sur la base desquelles les équipes de conformité, les autorités portuaires et les propriétaires de navires peuvent agir immédiatement.

Notations de crédit pour le risque maritime

Comme les notations financières, MTI fournit une évaluation intuitive des risques grâce à une échelle de notation de 0 à 5 que les équipes financières et de conformité comprennent immédiatement. L'algorithme d'apprentissage automatique propriétaire analyse plus de 40 000 navires sur une base trimestrielle - ce qui représente 80 % de la flotte commerciale active - transformant le comportement complexe des navires, les modèles de propriété et l'historique opérationnel en une couche de renseignements uniques et exploitables.

Le modèle de notation complet de MTI évalue le risque maritime sur la base de trois piliers de transparence distincts :

Score du navire - Indicateurs de risque historiques et structurels, notamment l'âge du navire, les changements de propriétaire et pavillon, l'historique des sanctions, les détentions dans les ports et les déficiences enregistrées. Identifie les navires dont l'historique opérationnel est opaque ou à haut risque.

Position des navires - Analyse des lacunes dans les rapports et de l'activité d'usurpation recueillie par le biais d'un maillage de données sur la position des navires, y compris le système d'identification automatique. Évalue le nombre de ces événements, la durée totale de l'intervalle, le nombre d'événements de falsification et d'autres indicateurs comportementaux essentiels pour comprendre le comportement du navire lorsqu'il est en route.

Score de voyage - Anomalies de comportement, y compris les habitudes d'escale, le temps passé au port, les transferts de navire à navire, la lenteur de la navigation, les retards inexpliqués et l'exposition au risque géographique. Indispensable pour détecter les activités suspectes pendant le transit.

Les algorithmes d'apprentissage automatique détectent automatiquement les sauts de pavillon, les manipulations de système d'identification automatique, les activités des navires clandestins, les changements de propriété et les pratiques maritimes trompeuses - en fournissant des informations opportunes à mesure que les navires et les comportements changent.

Applications multisectorielles

Les administrateurs de l'État du pavillon utilisent le MTI pour hiérarchiser la surveillance du registre en identifiant les navires à haut risque nécessitant une inspection immédiate. Les scores MTI permettent de mettre en place des stratégies d'intervention fondées sur des données et démontrent l'engagement du registre à respecter les normes internationales de conformité.

Les inspecteurs de l'État du port concentrent leurs ressources d'inspection sur les navires dont les résultats en matière de transparence sont faibles. L'évaluation des risques avant l'arrivée réduit la congestion portuaire et augmente la détection des navires non conformes et des activités sanctionnées.

Les équipes de conformité aux sanctions associent l'évaluation de la transparence à l'examen des sanctions pour renforcer la diligence raisonnable. Les scores MTI faibles déclenchent une enquête plus approfondie sur les structures de propriété, les schémas de voyage et les relations avec les parties associées.

Les compagnies maritimes - propriétaires réels, exploitants et gestionnaires de navires - exploitent des scores MTI élevés pour obtenir des taux d'affrètement supérieurs, réduire les primes d'assurance, minimiser les retards portuaires et différencier les flottes sur des marchés concurrentiels exigeant une transparence validée.

Commentaire exécutif

Pour Saleem Khan, directeur des données et de l'analyse de Pole Star Global :

« L'indice de transparence maritime représente un changement fondamental dans la manière dont le secteur aborde l'évaluation des risques liés aux navires. En combinant l'apprentissage automatique et l'analyse avancée avec 25 ans d'expertise en matière de renseignement maritime, nous avons créé un outil à la fois puissant et simple à utiliser. Le MTI applique un système de notation de type crédit aux opérations maritimes, transformant des modèles de données complexes en scores clairs et exploitables qui donnent aux équipes chargées de la conformité, aux États du pavillon et aux armateurs un langage commun pour la transparence. Ce qui nécessitait autrefois des heures d'analyse se fait désormais en quelques secondes, et nos clients peuvent prendre des décisions plus rapides et mieux informées, tout en réduisant leur exposition aux navires sanctionnés et aux pratiques maritimes trompeuses. »

À propos de Pole Star Global

Fondé en 1998, Pole Star Global est un fournisseur de premier plan de renseignements maritimes et de solutions technologiques réglementaires, qui aide les pouvoirs publics, les armateurs et les institutions financières à assurer la sécurité, la sûreté et la conformité en mer. Les produits de Pole Star assurent la surveillance des navires, le contrôle des sanctions, l'analyse pilotée par l'IA et les services de données à plus de 1 200 organisations dans le monde. Pole Star, dont le siège est à Londres, possède des bureaux en Europe, en Asie et en Amérique. Consultez www.polestarglobal.com

