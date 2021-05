Por primera vez en la historia de la empresa, Phillips aceptará criptomonedas como medio de pago por una obra de arte física con la venta de "Laugh Now Panel A" de Banksy

El trabajo Laugh Now Panel A, de 2002, proviene de la famosa serie Laugh Now de Banksy, artista y activista social anónimo. Durante las últimas dos décadas, la obra de Banksy ha atraído tanto elogios como controversias, y en ninguna parte está más presente su atractivo y notoriedad que en el presente trabajo, Laugh Now Panel A. Dicha obra retrata un mono de aspecto desamparado con un tablero que señala un mensaje muy específico: "Ríe ahora, pero un día estaremos a cargo" (Mensaje original: "Laugh now, but one day we'll be in charge").

La subasta en vivo se transmitirá para todo público a nivel internacional en Phillips.com y por medio de Phillips App, así como en la aplicación de Poly Auction y en un Mini Programa de WeChat.

Venta de Primavera de Arte y Diseño Contemporáneo y del Siglo XX

Día de venta: lunes 7 de junio, 11 a. m. | Venta Nocturna: martes 8 de junio, 6 p. m.

Ubicación: JW Marriott, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1505658/Phillips_Banksy_Laugh_Now.jpg

FUENTE Phillips

SOURCE Phillips