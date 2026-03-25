Por tercer año consecutivo, Mazda lidera la industria en los premios TOP SAFETY PICK+ del IIHS

WASHINGTON, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los vehículos Mazda se posicionan una vez más entre los más seguros en la carretera al obtener ocho premios 2026 TOP SAFETY PICK+ del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), una cifra superior a la de cualquier otra marca. Este es el tercer año consecutivo en el que Mazda debuta como el líder del sector en el nivel más alto de reconocimiento del IIHS, un logro notable si se considera que los criterios son cada vez más estrictos año tras año.

"Mazda se destaca en seguridad con ocho modelos TOP SAFETY PICK+ del IIHS este año", afirmó el presidente del IIHS, David Harkey. "Ellos ofrecen a los consumidores lo mejor en características de seguridad en diversos rangos de precios".

Mantener este nivel de desempeño no es el resultado de simplemente seguir tendencias o reaccionar a las pautas, sino que proviene de la Filosofía de Seguridad de Mazda, profundamente arraigada, la cual prioriza la comprensión de los riesgos del mundo real y el diseño de vehículos que ayuden a mitigar los daños antes de que ocurran. Orientada por una ingeniería centrada en el ser humano y el compromiso de reducir las lesiones en la conducción diaria, la filosofía de Mazda se alinea de forma natural con la visión más amplia del IIHS de reducir las muertes y lesiones en las carreteras como parte de la búsqueda compartida de cero accidentes fatales.

El compromiso a largo plazo de Mazda con la seguridad en el mundo real se refleja además en su historial, pues ha obtenido hasta ahora 99 premios de seguridad del IIHS desde 2008, de los cuales 73 han sido TOP SAFETY PICK+, un testimonio de casi dos décadas de mejora continua y liderazgo en ingeniería de seguridad.

Este año, los criterios actualizados de los premios del IIHS, enfocados en una mejor prevención de atropellos a peatones, estándares más estrictos de protección en los asientos traseros y un desempeño mejorado en la prevención de colisiones, destacan la necesidad no solo de una protección más avanzada para los ocupantes, sino de una tecnología que reduzca la probabilidad de accidentes en su totalidad.

Con ese fin, Mazda equipa todos sus vehículos nuevos con características comprobadas de prevención de colisiones como equipo estándar. Los sistemas principales, tales como el Monitoreo de punto ciego (BSM, por sus siglas en inglés), la Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA, por sus siglas en inglés), el Soporte de freno inteligente (frenado de emergencia automático) y la Advertencia de salida de carril (LDW, por sus siglas en inglés), utilizan cámaras y sensores integrados para ayudar a prevenir o mitigar escenarios de choque comunes. Mazda se enorgullece de ofrecer esta tecnología de seguridad estándar a un precio accesible: el Mazda3 comienza con un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés)1 de $24,550, y el totalmente nuevo CX-5 de 2026 comienza con un MSRP1 de $29,990, lo cual demuestra que una seguridad eficaz no tiene por qué implicar un precio elevado.

"Estamos de acuerdo con el IIHS en que la seguridad no tiene por qué ser costosa". "Nuestro compromiso es garantizar que la protección avanzada siga siendo alcanzable y, al mismo tiempo, ofrezca la experiencia de conducción atractiva por la que se conoce a Mazda", señaló Jennifer Morrison, directora de Estrategia de Seguridad de Vehículos de Mazda North American Operations. "Obtener ocho premios TOP SAFETY PICK+ demuestra lo que se consigue cuando uno se mantiene fiel a su filosofía: la conducción mantiene su atractivo y las familias permanecen protegidas".

La galardonada línea de Mazda incluye el Mazda3 Sedan, Mazda3 Hatchback, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Mazda CX-70, Mazda CX-70 PHEV, Mazda CX-90 y el Mazda CX-90 PHEV; cada uno obtuvo la máxima distinción del IIHS para 2026, el premio TOP SAFETY PICK+, lo que consolida la posición de Mazda como el líder indiscutible en seguridad de primer nivel para 2026.

Para obtener todos los detalles acerca de los premios del IIHS de 2026, visite www.iihs.org. Para conocer más detalles sobre la seguridad avanzada en Mazda, visite el sitio web MazdaUSA.com: https://www.mazdausa.com/why-mazda/safety.

El IIHS es una organización de pruebas de seguridad independiente y no gubernamental, financiada por el sector de seguros. Para obtener más información, visite https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la vida en movimiento de quienes la sirven. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, la comercialización, los repuestos y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia mediante aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para más información acerca de los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de prensa en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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1 El MSRP no incluye $1,495 por concepto de destino y manejo ($1,575 en Alaska), impuestos, título ni cargos adicionales. Los concesionarios fijan los precios de venta reales.

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FUENTE Mazda North American Operations