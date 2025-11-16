Post Malone actuará en el espectáculo de medio tiempo que dará inicio oficial a la campaña Red Kettle durante el partido del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys

Este espectáculo televisado a nivel nacional lanzará la campaña Red Kettle número 135 del Ejército de Salvación

FRISCO, Texas, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La superestrella mundial Post Malone, con 9 certificaciones diamante, actuará este año en el espectáculo de medio tiempo que dará inicio a la campaña Red Kettle durante el partido del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys contra los Kansas City Chiefs. Tanto el partido como el espectáculo de medio tiempo se transmitirán por CBS, a las 3:30 p. m. CST, el 27 de noviembre de 2025. El espectáculo constituye el lanzamiento oficial de la campaña Red Kettle del Ejército de Salvación y centra la atención nacional en las necesidades urgentes de millones de personas en la época de festividades y durante todo el año.

Lea el comunicado de prensa multimedia aquí: https://www.multivu.com/the-salvation-army/9358652-es-the-salvation-army-red-kettle-kickoff-dallas-cowboys-post-malone

Ahora en su 29.o año, el inicio de la campaña Red Kettle es una tradición de los Cowboys tan grande como Texas y constituye una de las recaudaciones de fondos anuales más grandes y de mayor trayectoria de su tipo. El emblemático espectáculo de medio tiempo hace un llamado a hacer donaciones para la labor del Ejército de Salvación en las comunidades de todo el país.

Por sus raíces tejanas, el espectáculo de medio tiempo es más que una actuación para Malone. La familia de Malone se mudó al área metropolitana de Dallas-Fort Worth cuando él era niño, luego de que su padre, Rich Post, aceptara el puesto de subdirector de alimentos y bebidas de los Dallas Cowboys en el estadio AT&T, donde mantuvo una estrecha relación con la familia Gene y Jerry Jones así como con la organización de los Cowboys.

«Soy de Texas. Crecí como aficionado de los Cowboys y llevo años viendo este espectáculo de medio tiempo», declaró Post Malone. «Es un verdadero honor formar parte del inicio de la campaña Red Kettle junto al Ejército de Salvación y los Dallas Cowboys, y ayudar a llevar esperanza a tanta gente».

«La campaña Red Kettle es más que una tradición: es una forma de salvar vidas», declaró Charlotte Jones, directora de marca y copropietaria de los Dallas Cowboys y expresidenta de la junta directiva asesora nacional del Ejército de Salvación. Cada vez que suena la campana, es un recordatorio de que los pequeños gestos de generosidad pueden generar alegría auténtica. Nos enorgullece colaborar con el Ejército de Salvación una vez más y nos complace que nuestro mayor admirador, Post Malone, comparta su increíble talento y energía con los aficionados de todo el país».

El Ejército de Salvación es el proveedor privado de servicios sociales más grande del país y gestiona más de 7 400 centros en todo el país, lo que le da una posición única para abordar las necesidades locales con programas adaptados a cada comunidad. Gracias a la generosidad del apoyo público, el Ejército de Salvación proporciona alimentos, alojamiento y una amplia variedad de servicios durante todo el año a casi 28 millones de personas.

«Durante casi tres décadas, los Dallas Cowboys y la familia Gene y Jerry Jones han sido socios comprometidos con el Ejército de Salvación», comentó el comisionado Merle Heatwole, comandante nacional del Ejército de Salvación de Estados Unidos. «Su compromiso inquebrantable ha ayudado a llevar esperanza y atención a nuestros vecinos más vulnerables y estamos profundamente agradecidos a Post Malone por ayudarnos a dar inicio a la temporada festiva».

Este año, la necesidad es grande. Tanto las poblaciones normalmente vulnerables como las que afrontan dificultades nuevas e inesperadas se ven especialmente afectadas por la incertidumbre económica continua.

Cada donación permanece en la comunidad en la que se realiza para brindar ayuda y esperanza a quienes lo necesitan. Las donaciones de cualquier monto contribuyen a generar un impacto poderoso y duradero.

Las siguientes opciones están disponibles para quienes deseen apoyar a sus vecinos necesitados:

Done efectivo, divisas o cheques en cualquier Red Kettle.

Haga una donación única o mensual en: Give.SalvationArmyUSA.org

Realice una donación digital en una Red Kettle mediante Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo.

Realice donaciones en criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum y otros tokens compatibles por medio de la plataforma segura Engiven en SalvationArmyUSA.org.

Ofrézcase como voluntario para sonar la campana en una Red Kettle registrándose en RegisterToRing.com.

Para obtener más información, ofrecer u obtener ayuda, visite SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación ayuda anualmente a más de 28 millones de personas en Estados Unidos a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas predicando el evangelio de Jesucristo y satisface las necesidades de seres humanos en Su nombre sin discriminación, en casi todas las localidades. Al brindar alimentos, refugio, asistencia para prevenir desalojos, ayuda de emergencia en caso de catástrofes, rehabilitación, programas juveniles extraescolares y de verano, enriquecimiento espiritual y mucho más, el Ejército de Salvación está haciendo el mayor bien posible en más de 7 400 centros de operaciones en todo el país. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org.

Acerca de la Gene and Jerry Jones Family Foundation

En el ámbito del servicio comunitario, la misión de los Dallas Cowboys y la Jones Foundation se basa en la filosofía de ayuda a quienes no tienen la fortaleza, los recursos o los medios para ayudarse a sí mismos, y se enfoca principalmente en la colaboración con el Ejército de Salvación. Debido al impresionante éxito de la organización de los Cowboys, la familia Jones siente la obligación de aprovechar la visibilidad, energía y fama de una de las franquicias deportivas más importantes del mundo y canalizar estas fuerzas dinámicas hacia el objetivo más amplio de marcar la diferencia. La familia Jones es reconocida como una de las más generosas del mundo, e involucra los talentos, habilidades y recursos de todos los jugadores, entrenadores, animadoras y miembros de la organización de los Cowboys para ofrecer un enfoque único e innovador en su compromiso con la comunidad. Para obtener más información acerca de los Dallas Cowboys y la Gene and Jerry Jones Foundation, visite https://www.dallascowboys.com.

Acerca de Post Malone

POST MALONE, artista de Dallas, Texas, superestrella mundial con 9 certificaciones diamante, reescribe regularmente la historia, difumina fronteras y genera conversaciones que revolucionan la Internet con cada una de sus acciones. Recientemente, Post lanzó su primer álbum de música country, F-1 Trillion, que alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200. Antes del estreno del álbum, Post lanzó «Guy For That» con Luke Combs, «Pour Me A Drink» con Blake Shelton y el megaéxito «I Had Some Help» con Morgan Wallen. Tras su lanzamiento, «I Had Some Help» alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, registrando «las ventas y reproducciones semanales más altas desde 2020», y se mantuvo en el número 1 durante 6 semanas consecutivas. El aclamado F-1 Trillion y las colaboraciones con Beyoncé y Taylor Swift le valieron a Post 8 nominaciones a los premios GRAMMY® 2025. La primavera pasada, Post encabezó la cartelera de Coachella antes de salir de gira con su «Big Ass Stadium Tour» luego de su gira récord «F-1 Trillion Tour» el otoño anterior. En 2026, Post encabezará la cartelera en Stagecoach.

El catálogo de Post incluye éxitos certificados diamante, entre ellos «rockstar» [con 21 Savage], «I Fall Apart», «Psycho» [con Ty Dolla $ign], «White Iverson», «Better Now», «Congratulations» [con Quavo], «Circles» y «Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)», que se convirtió en el sencillo con mayor certificación en la historia de la RIAA, alcanzando el doble diamante. Esta canción se convirtió en la primera en alcanzar este estatus, por lo que se convirtió en el sencillo más exitoso de su generación. Post Malone es autor o coautor de todas sus canciones y es uno de los genios literarios de la generación actual.

