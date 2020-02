PowerObjects ja Jyske Bank yhteiseen Dynamics 365 -laajennushankkeeseen

Tanskan suurimpiin pankkeihin lukeutuva Jyske Bank otti PowerObjectsin tuomaan Dynamicsin vähittäispankkitoimintaansa

KÖÖPENHAMINA, Tanska, 25. helmikuuta 2020 /PRNewswire/ -- Jyske Bank ja HCL Technologies -yritys PowerObjects julkistivat aloittavansa yhteisen, mittavan Microsoft Dynamics 365 -laajennushankkeen. Jyske Bank käyttää jo Dynamicsia useissa liiketoimintayksiköissä, ja sillä on vahva Dynamics-osaaminen, joka tukee sen nykyisiä ja tulevia CRM-ratkaisuja. Jyske Bankin uusimpana tavoitteena on tuoda Dynamics ensi kertaa erityisesti haarakonttoriensa vähittäispankkitoimintaan. Siksi yhtiö etsi kumppania, joka täydentäisi sen omaa osaamista ja nopeuttaisi integraatioprosessia toimiviksi todettujen käytäntöjen avulla. PowerObjectsin rahoituspalveluille suunnattu Dynamics 365 -kiihdyttimien valikoima oli houkutteleva, ja yrityksen sitoutuminen koulutukseen sinetöi valinnan.

"PowerObjects veti meitä puoleensa monesta syystä", sanoo Jens Christian Hansen, Jyske Bankin Vice President, Digital Solutions and Processes. "Heidän etujaan olivat muun muassa laaja kokemus toimialalta, hyvät Dynamics-koulutusvalmiudet ja ehkä kaikkein tärkeimpänä pankkialalle suunniteltu tuote, joka nopeuttaa vähittäisosastollemme sopivan ratkaisun luomista suuresti."

Kumppanuus on PowerObjectsille hieman poikkeuksellinen, koska Jyske Bankin henkilöstöllä on jo laajaa Dynamics-osaamista. "Jyske Bankilla on jo ennestään paljon Dynamics 365 -tietoa", sanoo PowerObjectsin aluemyyntijohtaja Mikkel Kinnerup. "Siksi tilanne on otollinen sille, että me tuomme yhtälöön oman, alakohtaisen osaamisemme ja kiihdytämme vuoropuhelua vähittäisosaston kanssa sekä muodostamme toteutukselle oikean mittakaavan. Uudelle asiakkaalle tyypillinen oppimiskäyrä loistaa nyt poissaolollaan – kun Jyske Bankin vanha osaaminen yhdistetään meidän tekniikkaamme, voimme nopeuttaa toteutusta merkittävästi."

Vahvasta osaamisesta huolimatta Dynamicsin integrointi vähittäispankkitoimintaan on uutta Jyske Bankille, joten se tarvitsi koulutukseen ja tiedon siirtämiseen omistautuneen kumppanin. PowerObjects sopi rooliin täydellisesti. "Koulutus on yksi PowerObjectsin menestyksen tukipilareista", sanoo PowerObjectsin alueratkaisujohtaja Kristoffer Vad. "Siksi on ilo päästä jakamaan koulutusosaamistamme lahjakkaille inhouse-kehittäjille, jotka haluavat laajentaa omaa osaamistaan yhtiön vähittäispankkipuolelle."

Jyske Bankin ja PowerObjectsin välinen sopimus sinetöitiin vuoden 2019 viimeisillä viikoilla, ja työ on jo alkanut.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/467009/Power_Objects_Logo.jpg

Related Links

http://www.powerobjects.com



SOURCE PowerObjects, An HCL Technologies Company