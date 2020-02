PowerObjects og Jyske Bank indgår partnerskab om projekt om udvidelse af Dynamics 365

Jyske Bank, en af Danmarks største banker, vælger PowerObjects til at indføre Dynamics i virksomhedens detailbankforretning

KØBENHAVN, 25. februar 2020 /PRNewswire/ -- Jyske Bank og PowerObjects, der er en virksomhed under HCL Technologies, annoncerer med stor glæde deres partnerskab om et stort udvidelsesinitiativ for Microsoft Dynamics 365. Jyske Bank bruger allerede Dynamics i flere af sine forretningsenheder og råder over stærke interne kompetencer i Dynamics, der understøtter bankens nuværende og fremtidige løsninger til styring af kunderelationer. Bankens seneste mål er for første gang at indføre Dynamics i detailbankforretningen, dvs. bankens afdelinger. Jyske Bank søgte derfor en partner, der kunne styrke bankens interne kompetencer og fremskynde integrationsprocessen ved hjælp af afprøvede best practices. PowerObjects' pakke med acceleratorer til finansielle serviceydelser til Dynamics 365 gav et lovende indtryk, og PowerObjects' engagement i undervisning og uddannelse gjorde udslaget.

"PowerObjects var interessant for os af flere grunde," siger Jens Christian Hansen, områdedirektør for digitale løsninger og processer i Jyske Bank. "Deres styrker inkluderede omfattende brancheerfaring, stærke kompetencer inden for uddannelse i Dynamics og, som måske det allervigtigste, bankspecifik IP, der vil fremskynde processen med at udvikle løsningen til vores detailbankforretning meget."

Partnerskabet er lidt specielt for PowerObjects i betragtning af bredden af Jyske Banks medarbejderes kendskab til og indsigt i Dynamics. "Der findes allerede så meget viden om Dynamics 365 internt i Jyske Bank," siger Mikkel Kinnerup, regional salgsdirektør, PowerObjects, "og Jyske Bank står i en situation, hvor vi kan springe lige ind og bruge vores egen branchespecifikke IP til at fremskynde dialogen med detailbankafdelingen og fastlægge den bedst mulige implementering. Den typiske indlæringskurve, som normalt er forbundet med en ny kunde, findes ikke her – Jyske Banks viden kombineret med vores teknologi betyder, at vi kan fremskynde implementeringen betydeligt."

Til trods for de stærke interne kompetencer er integration af Dynamics i detailbankvirksomheden nyt for Jyske Bank, og banken havde derfor brug for en partner med et stærkt engagement i uddannelse, vidensoverførsel og undervisning. PowerObjects' mission passede perfekt. "Uddannelse er en af hovedsøjlerne i PowerObjects' succes," siger Kristoffer Vad, der er direktør for regionale løsninger hos PowerObjects. "Det er derfor en sand fornøjelse at kunne vise vores styrke inden for undervisning til en så talentfuld gruppe af interne udviklere, som er ivrige efter at udvikle deres egne kompetencer til detailbankforretningen i Jyske Bank."

Kontrakten mellem Jyske Bank og PowerObjects blev færdigforhandlet i de sidste uger af 2019, og arbejdet er allerede i gang.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/467009/Power_Objects_Logo.jpg



Related Links

http://www.powerobjects.com



SOURCE PowerObjects, An HCL Technologies Company