PowerObjects og Jyske Bank går sammen om Dynamics 365-utvidelsesprosjekt

Jyske Bank, en av de største bankene i Danmark, går sammen med PowerObjects om å ta i bruk Dynamics også på forbrukersiden av forretningen

KØBENHAVN i Danmark, 25. februar 2020 /PRNewswire/ -- Det er med glede at Jyske Bank og PowerObjects, et HCL Technologies-selskap, kunngjør et partnerskap i et stort Microsoft Dynamics 365-ekspansjonsinitiativ. Jyske Bank bruker for tiden Dynamics på tvers av flere forretningsenheter og besitter en sterk intern Dynamics-kompetanse som støtter deres nåværende og fremtidige CRM-løsninger. Deres seneste mål er å bringe Dynamics ut til bankene, nærmere bestemt filialene deres, for første gang. For å oppnå dette ønsket Jyske Bank seg en partner som kunne styrke deres interne evner og sette fart på integrasjonsprosessen gjennom metoder som har dokumentert effekt. PowerObjects-pakken med Financial Services-akseleratorer for Dynamics 365 var attraktiv, og selskapets forpliktelse til opplæring og utdanning forseglet avtalen.

«Vi ble interessert i PowerObjects av flere årsaker», sier visedirektør for digitale løsninger og prosesser Jens Christian Hansen i Jyske Bank. «De har blant annet omfattende bransjeerfaring, gode ferdigheter innen Dynamics-utdanning og kanskje viktigst av alt: En bankspesifikk IP som i stor grad vil fremskynde vår prosess for å lage løsningen for forbrukeravdelingen vår.»

Partnerskapet er unikt for PowerObjects gitt bredden i Dynamics-kunnskapene blant Jyske Banks medarbeidere. «Med så mye intern Dynamics 365-kunnskap allerede på plass», sier regional salgsdirektør Mikkel Kinnerup i PowerObjects, «er Jyske Bank perfekt posisjonert for at vi skal kunne hoppe rett inn og bruke vår egen bransjespesifikke IP for å fremskynde dialogen med forbrukeravdelingen og skape det rette omfanget for implementeringen. Den typiske læringskurven knyttet til en ny klient eksisterer rett og slett ikke her – Jyske Banks kunnskapsbase kombinert med vår teknologi betyr at vi kan akselerere en implementering betydelig.»

Til tross for den sterke interne kompetansen er det å integrere Dynamics i forbrukersegmentet nytt for Jyske Bank, så de trengte en partner som har fokus på utdanning, kunnskapsoverføring og opplæring. PowerObjects passet perfekt. «Utdanning er en av hjørnestenene i PowerObjects' suksess», sier regional løsningsdirektør Kristoffer Vad hos PowerObjects, «så det er en virkelig glede å kunne vise musklene våre med en så talentfull gruppe interne utviklere som er ivrige etter å bruke sine egne evner også i selskapets forbrukeravdeling.»

Kontrakten mellom Jyske Bank og PowerObjects ble sementert i de avsluttende ukene av 2019, og arbeidet er allerede i gang.

