Pralki Hisense zyskały światowe uznanie potwierdzone znakiem certyfikującym Performance Mark przyznanym Hisense przez SGS

W ramach długoterminowej współpracy z Hisense SGS opracowało proces certyfikacji znakiem zweryfikowanej efektywności (Performance Tested Mark), który przyznaje się pralkom odpowiadającym międzynarodowym normom użytkowym oraz powszechnym normom branżowym ustalonym w oparciu o obszerne bazy danych. Certyfikację oparto na normie GB 21551.5-2010 zawierającej rygorystyczne specyfikacje i wymagania w zakresie eliminacji drobnoustrojów i właściwości czyszczących. Norma przewiduje rygorystyczną ocenę właściwości produktu pod względem wyeliminowania drobnoustrojów podczas standardowego użytkowania programu „Allergy Steam". Przeprowadzone badania wykazały eliminację bakterii E-coli i Staphylococcus aureus na poziomie przekraczającym 99,9%.

Zespół inżynierów SGS przeprowadził badanie oraz ocenił produkty Hisense oferujące program „Allergy Steam" pod względem poziomu eliminowania drobnoustrojów i przyznał pralkom Hisense znak Performance Tested Mark SGS. Spółce Hisense przysługuje prawo do umieszczania tego znaku, w zależności od potrzeb, na opakowaniach, instrukcjach użytkowania lub produktach i w sposób łatwo dostrzegalny dla konsumentów, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia zaufania do oferowanego produktu.

Hisense, od lat zaangażowane w innowacje technologiczne i skupiające się na potrzebach klientów, nieprzerwanie tworzy dostępne na całym świecie, wysokiej jakości produkty z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Znak certyfikujący przyznany przez SGS potwierdza doskonałość technologii wykorzystywanych przez spółkę Hisense. Spółka planuje w przyszłości wzmacniać renomę i konkurencyjność marki dzięki tworzeniu innowacji technologicznych i nowych produktów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1698943/SGS_Awards_First_Performance_Mark_Certification_Hisense.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1698944/Hisense_Washing_Machines_QR_Series.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1698942/Hisense_Washing_Machines_QY_Series.jpg

SOURCE Hisense