Praxis Tech obtient la certification ISO 27001 pour la sécurité de l'information

LIMASSOL, Chypre, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan, annonce aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO/IEC 27001:2022, la principale norme mondiale pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (ISMS). Cette étape importante confirme que l'entreprise respecte les niveaux les plus élevés en matière de sécurité, de disponibilité et de fiabilité des données dans l'ensemble de son organisation et souligne son rôle de partenaire de confiance pour les commerçants en donnant l'assurance que ses procédures ont été rigoureusement examinées et certifiées par un organisme accrédité.

Grâce à sa plateforme d'orchestration des paiements, Praxis Tech relie les commerçants à plus de 600 fournisseurs de services de paiement (PSP) dans le monde entier par le biais d'une intégration API unique. Associé à un backoffice complet, ce vaste réseau permet aux commerçants d'optimiser et de gérer leurs processus de paiement. L'obtention de la certification ISO démontre que l'entreprise gère systématiquement les risques liés aux données à l'aide des meilleurs systèmes, atteignant ainsi ses objectifs en matière de protection des informations et aidant les commerçants à évaluer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir que leurs transactions sont traitées en toute sécurité et gérées dans le cadre de protocoles rigoureux au sein de l'infrastructure de l'organisation.

Guy Karsenti, directeur de la technologie chez Praxis Tech, commente :

« L'obtention de la certification ISO 27001 place Praxis Tech au premier rang des plateformes d'orchestration des paiements accréditées dans nos secteurs de prédilection et nous positionne en tant que leader pour les commerçants qui recherchent une confiance absolue dans la sécurité de leurs informations. Cela démontre que l'excellence en matière de sécurité n'est pas seulement un objectif, mais un élément fondamental de notre mode de fonctionnement ».

Cela s'ajoute aux références existantes de Praxis Tech en matière de conformité des données, y compris son adhésion à la norme PCI-DSS de niveau 1 pour la protection des données de paiement par carte. À mesure que le marché de l'orchestration des paiements évolue, la combinaison des certifications PCI-DSS et ISO 27001 sert de référence essentielle dans la sélection des plateformes, permettant aux commerçants de distinguer efficacement les plateformes qui garantissent une sécurité de niveau professionnel à tous les niveaux.

La certification ISO 27001 va au-delà des normes de paiement pour fournir une accréditation complète couvrant tous les aspects des pratiques de sécurité de l'information. Le maintien de cette norme nécessite des audits et des améliorations constants, ce qui reflète l'engagement de Praxis Tech à améliorer constamment son offre de produits pour les commerçants.

À propos de Praxis Tech

Praxis Tech propose une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan qui optimise l'infrastructure de paiement pour les entreprises commerçantes opérant à l'échelle mondiale, en offrant un accès instantané à plus de 600 PSP pré-intégrés, des méthodes de paiement dans le monde entier et la prise en charge de plusieurs devises. Ses services comprennent la tokenisation PCI DSS, des solutions de gestion des fraudes et des risques intégrées à Cybersource de Visa et des améliorations du processus de paiement conçues pour augmenter les taux d'approbation grâce à des règles de routage avancées et à des outils de récupération des rejets.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2578890/Praxis_Tech_Logo.jpg