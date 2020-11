Представьте себе будущее, в котором высшим должностным лицам больше не нужно ничего придумывать: Адкинс Чжэн из компании TCSA произносит вступительную речь на конференции «Диалог континентов»

ПАРИЖ, 10 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- На форум «Диалог континентов», проводимый Гамбургским институтом международной экономики (Hamburg Institute of International Economics) и Комитетом за обновление Бреттон-Вудса (RBWC), был приглашен известный участник публичных дискуссий и выдающийся эксперт — компания Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA). 5 ноября 2020 года председатель правления и главный специалист по разработке алгоритмических систем компании TCSA Адкинс Чжэн (Adkins Zheng) произнес вступительную речь на тему "Embracing the Age of Imagination and Uncertainties: The Global Economic and Social Impact of COVID-19" («Восприятие эпохи изобретательности и неопределенностей: глобальные социально-экономические последствия пандемии COVID-19»).