PreIPO participará de rodada de arrecadação de US$ 250 milhões para o SPiCE II após o SPiCE I ser nomeado o fundo Top VC de 2022 em Ecossistema Blockchain

BOCA RATON, Flórida, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A PreIPO®, fornecedora líder de soluções inovadoras de tecnologia financeira, anunciou hoje uma aliança estratégica de financiamento com a SPiCE VC que permitirá à PreIPO® expandir ainda mais suas ofertas e trazer tecnologia financeira de ponta para um mercado mais amplo. A PreIPO® agora oferece investimento emSPiCE II para investidores que de outra forma não teriam acesso ao fundo. O anúncio vem logo após o SPiCE I render uma taxa interna de retorno (IRR) líder de mercado de 50,7%, além de ser considerado o melhor Fundo de Capital de Risco de 2022 no ecossistema de blockchain e tokenização.

O que é PreIPO.com™?

"Estamos entusiasmados com a parceria com a PreIPO®", disse Tal Elyashiv, fundador e sócio-gerente da SPiCE VC. "Sua experiência e suporte serão inestimáveis à medida que continuamos a desenvolver e trazer nossos fundos inovadores para o mercado."

Por meio dessa parceria de arrecadação de fundos, o SPiCE II será apresentado na Plataforma PreIPO® com uma sala de dados robusta, incluindo um conjunto de ferramentas importantes de due diligence e marketing - marcando o primeiro de muitos fundos totalmente disponíveis para investimento no ecossistema da PreIPO®. O SPiCE II também terá acesso à rede PreIPO® de especialistas do setor, investidores e parceiros em potencial, bem como sua experiência em ajudar empresas a crescer e ter sucesso.

"A PreIPO® tem uma equipe forte que oferece soluções inovadoras de tecnologia financeira", disse Rob-Roy Roedel, sócio da SPiCE VC. "Estamos entusiasmados por fazer parceria com eles e apoiar seu crescimento enquanto eles continuam impulsionando o setor fintech".

Estruturada como um "fundo feeder", a PreIPO® fornecerá aos investidores acesso sem precedentes a um fundo de capital de risco de primeira linha no ecossistema de blockchain e tokenização que normalmente estaria disponível apenas para alguns poucos com uma quantidade significativa de capital para investir. Por meio da colaboração entre a PreIPO® e a SPiCE VC, os investidores podem acessar oportunidades de crescimento com a SPiCE VC com exigências mínimas de investimento muito menores do que em um investimento direto em SPiCE II.

"Esta parceria representa um passo significativo para a PreIPO® e ajudará a empresa a continuar a ultrapassar os limites do que é possível no mundo da tecnologia financeira. Estamos ansiosos pelos empolgantes desenvolvimentos e crescimento que esta parceria trará", disse o CEO e presidente executivo da PreIPO®, David Grzan.

Para saber mais sobre a PreIPO, acesse https://preipo.com/. Para saber mais sobre o fundo SPiCE II com a SPiCE VC, acesse https://spicevc.com/

Sobre a PreIPO Corporation™

A PreIPO® é uma empresa de tecnologia financeira especializada em participar ativamente de transações de títulos do mercado privado para investidores, vendedores, emissores e instituições financeiras qualificados por meio de seu ecossistema integrado verticalmente de ofertas de SaaS "licenciáveis enquanto rotuladas" projetadas especialmente para corretoras/negociadores. Como pioneira em sistemas financeiros distribuídos digitalmente, a PreIPO® está implantando sua plataforma exclusiva PreIPO-as-a-Service Platform™. Também temos o prazer de oferecer o Pre IPO INTELLI™, programa que condensará horas e dias de pesquisa interna em insights facilmente digeríveis e acionáveis para investidores qualificados. Acesse nosso site www.preipo.com ou envie um e-mail para David Grzan, CEO pelo e-mail [email protected].

SOBRE A SPiCE VC:

SPiCE VC é uma empresa de capital de risco que oferece aos investidores exposição ao crescimento maciço do ecossistema de Blockchain/Tokenização. A SPiCE investe globalmente em plataformas e provedores de ecossistemas, permitindo acesso a mercados de capitais, bancos, imóveis e outros setores aprimorados por meio de tecnologias Blockchain. A SPiCE se concentra nas empresas que mais se beneficiam com o crescimento maciço da indústria. Combinando know-how institucional, gerenciamento prático, inovação empresarial e experiência profissional em investimentos, a equipe de gerenciamento da SPiCE esteve envolvida em centenas de rodadas de financiamento de tecnologia, totalizando bilhões de dólares como empreendedores, investidores e executivos. A SPiCE está localizada nos Estados Unidos, Suíça, Singapura e Israel. Para saber mais sobre a SPiCE VC, acesse www.spicevc.com ou envie um e-mail para Tal Elyashiv, fundador e sócio-gerente, pelo e-mail [email protected].

Vídeo — https://www.youtube.com/watch?v=FSdVJXBbLEs

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/1974842/PreIPO_Corp_Logo.jpg

FONTE PreIPO Corp

