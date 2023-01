PreIPO weźmie udział w wartej 250 mln USD rundzie inwestycyjnej dla SPiCE II po uznaniu SPiCE I za najlepszy fundusz venture capital 2022 roku w ekosystemie blockchain

BOCA RATON, Floryda, 23 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma PreIPO®, czołowy dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii finansowych, poinformowała dziś o zawarciu strategicznego sojuszu z funduszem SPiCE VC, który umożliwi PreIPO® rozbudowę oferty i udostępnienie najnowocześniejszych technologii finansowych na szerszym rynku. PreIPO® oferuje obecnie inwestycję w SPiCE II tym inwestorom, którzy w innych okolicznościach nie mieliby dostępu do funduszu. Komunikat wydano w kontekście wypracowania przez SPiCE I na rynku wewnętrznej stopy zwrotu na poziomie 50,7%, a także uznania za najlepszy fundusz venture capital roku 2022 w ekosystemie blockchainowym tokenizacyjnym.

„Jesteśmy zachwyceni nawiązaniem współpracy z PreIPO® - oświadczył Tal Elyashiv, założyciel i wspólnik zarządzający SPiCE VC. - Jej wiedza i wsparcie będą dla nas nieocenione w trakcie dalszego rozwoju i wprowadzania na rynek kolejnych innowacyjnych funduszy".

Dzięki tej współpracy inwestycyjnej SPiCE II trafi na platformę PreIPO®, dysponując rozbudowanym zapleczem danych, w tym pakietem kluczowych narzędzi due diligence i marketingowych - będzie to pierwszy z wielu funduszy, które będą w pełni dostępne dla inwestorów w ramach ekosystemu PreIPO®. SPiCE II będzie miała również dostęp do sieci ekspertów branżowych, inwestorów i potencjalnych partnerów PreIPO® oraz do jej doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorstw w realizacji założeń i zwiększaniu skali działalności.

„PreIPO® posiada prężny zespół opracowujący innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii finansowych – powiedział Rob-Roy Roedel, partner w SPiCE VC. - Z przyjemnością nawiązujemy tę współpracę i wspieramy ich rozwój, ponieważ nieustannie stymulują rozwój branży fintech".

PreIPO®, skonstruowany jako „fundusz zasilający", umożliwi inwestorom bezprecedensowy dostęp do czołowego funduszu venture capital w ekosystemie blockchainowym i tokenizacjnym, który normalnie byłby dostępny tylko dla nielicznych, posiadających znaczny kapitał inwestycyjny. Dzięki współpracy PreIPO® i SPiCE VC przedsiębiorcy mają dostęp do możliwości rozwoju SPiCE VC przy znacznie niższych minimalnych wymaganiach kapitałowych niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w SPiCE II.

„Współpraca ta jest dla PreIPO® ogromnym krokiem naprzód i pomoże naszej firmie nieustannie przekraczać granice możliwości w świecie technologii finansowych. Z niecierpliwością wyczekujemy ekscytującego rozwoju i wzrostu, jaki przyniesie to partnerstwo" – powiedział dyrektor generalny i prezes PreIPO®, David Grzan.

Więcej informacji o PreIPO można znaleźć na stronie https://preipo.com/. Informacje na temat funduszu SPiCE II w SPiCE VC można znaleźć na stronie https://spicevc.com/.

PreIPO Corporation™

PreIPO® jest przedsiębiorstwem z branży technologii finansowych specjalizującym się w aktywnym uczestnictwie w transakcjach papierami wartościowymi na rynku prywatnym dla inwestorów kwalifikowanych, sprzedających, emitentów i instytucji finansowych za pośrednictwem jego pionowo zintegrowanego ekosystemu „licencjonowanych w ramach marki" ofert SaaS zaprojektowanych specjalnie dla brokerów i pośredników. Jako innowator w dziedzinie rozproszonych cyfrowo systemów finansowych, PreIPO® wdraża swoją autorską platformę PreIPO-as-a-Service Platform™. Ponadto firma oferuje PreIPO INTELLI™ - zastrzeżony program umożliwiający skondensowanie wyników wielodniowych badań wewnętrznych w przejrzyste i praktyczne informacje dla inwestorów kwalifikowanych. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.preipo.com lub kontaktując się mailowo z dyrektorem generalnym, Davidem Grzanem: [email protected] .

SPiCE VC

SPiCE VC jest firmą inwestycyjną venture capital zapewniającą inwestorom ekspozycję na ogromny rozwój ekosystemu technologii blockchainowej/tokenizacjnej. SPiCE inwestuje na całym świecie w platformy i dostawców ekosystemów umożliwiających dostęp do rynków kapitałowych, bankowości, nieruchomości oraz pozostałych sektorów wzbogaconych dzięki technologiom blockchain. SPiCE jest ukierunkowana na spółki, które mogą odnieść największe korzyści z ogromnego wzrostu branży. Łącząc instytucjonalne know-how, praktyczne zarządzanie, innowacje w przedsiębiorczości i profesjonalne doświadczenie inwestycyjne, zespół zarządzający SPiCE przeprowadził setki rund finansowania technologii warte miliardy dolarów – w roli przedsiębiorców, inwestorów i kierowników. SPiCE ma siedziby w USA, Szwajcarii, Singapurze i Izraelu. Więcej informacji o SPiCE VC można uzyskać na stronie www.spicevc.com lub kontaktując się z Tal Elyashiv, założycielem i partnerem zarządzającym, pod adresem [email protected] .

