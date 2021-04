Premia Partners anuncia listagem do primeiro ETF de títulos de alto rendimento de Hong Kong e em colaboração com a BOCHK Asset Management Limited em todo o mundo

HONG KONG, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Premia Partners, provedora líder de ETF em Hong Kong, anuncia hoje a listagem de dois ETFs de títulos da China no HKEx.

Esses ETFs fisicamente replicados oferecem acesso econômico , exclusivo e conveniente a pontos estratégicos em mercados de títulos offshore em USD da China e em mercados onshore de títulos governamentais (CGB) da China.

O Premia China USD Property Bond ETF (Tickers: 3001 HKD / 9001 USD / 83001 RMB ) com rendimento atual de ~7%* é o primeiro ETF de títulos de alto rendimento autorizado pela SFC em Hong Kong . Ele rastreia o índice de restrição corporativa do setor imobiliário sênior da China em USD de 1 a 5 anos , para títulos de dívida denominados em USD de alto grau e alto rendimento emitidos por emissores de empresas imobiliárias chinesas. A estratégia adota uma abordagem diversificada baseada em regras com limite de 5% no grupo emissor , cobre apenas questões seguras e sêniores classificadas por C&P, Moody ou Fitch, excluindo veículos de financiamento do governo local (LGFVs) e dívidas subordinadas.

(Tickers: / / ) com rendimento atual de ~7%* é o primeiro ETF de títulos de alto rendimento autorizado pela SFC em . Ele rastreia o , para títulos de dívida denominados em USD de alto grau e alto rendimento emitidos por emissores de empresas imobiliárias chinesas. A estratégia adota uma abordagem diversificada baseada em regras com , cobre apenas Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF (Tickers: 2817 HKD / 9817 USD / 82817 RMB ) acompanha o ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index , com duração média de ~18 anos*, tornando este globalmente o primeiro ETF que fornece acesso direto a títulos do tesouro da China de duração ultralonga e apólices bancárias negociados na China onshore. Como importante bloco de construção para exposição de CGB de longa duração, o ETF complementa a inclusão existente do ETFs do Tesouro chinês em meio à inclusão do índice de títulos do governo global. A BOCHK Asset Management Limited (membro do Bank of China Group) é a consultora de investimentos.

*em 14 de abril de 2021

"Temos o prazer de lançar esses ETFs únicos que oferecem retornos atraentes ajustados ao risco neste ambiente de baixo rendimento", disse Rebecca Chua, sócia-gerente da Premia Partners. "Agora, sem abrir contas de títulos da China onshore, os investidores podem acessar convenientemente CGBs de longa duração onshore e títulos da China em dólares americanos de alto rendimento por meio da HKEx e sem imposto de selo, retenção na fonte ou imposto sobre ganhos de capital."

O Sr. Shen Hua, CEO da BOCHK Asset Management Limited ("BOCHKAM"), declarou: "A BOCHKAM tem o prazer de lançar, em parceria com a Premia Partners, o primeiro ETF de título RMB de longa duração. Este ETF desfruta de investimentos de baixo custo, flexibilidade de negociação e alta transparência em comparação aos fundos mútuos tradicionais, proporcionando uma alternativa de investimento para os investidores satisfazerem suas necessidades de alocação de ativos. Temos o compromisso de oferecer produtos da mais alta qualidade para facilitar a internacionalização de RMB e ajudar Hong Kong a se desenvolver como um centro global de gestão de ativos."

"Como fornecedor líder de serviços de índice para ETFs globais e avaliações de renda fixa, a ICE tem o prazer de colaborar com a Premia Partners nesses dois produtos exclusivos", disse Magnus Cattan, vice-presidente de renda fixa e serviços de dados da Ásia-Pacífico da ICE. "À medida que o interesse dos investidores pelos títulos da China continua a crescer rapidamente, a ICE tem a honra de contribuir para o desenvolvimento do mercado com soluções mais inovadoras."

Sobre a Premia Partners

Fundada em 2016, a Premia Partners é uma das principais administradoras de ETF de Hong Kong, dedicada a construir ETFs de baixo custo, eficiência e melhores práticas para a Ásia. A partir de 14 de abril de 2021, a Premia Partners administrará 8 ETFs, incluindo o ETF Premia CSI Caixin China New Economy , que é o 4º maior ETF de ações A da China, em Hong Kong, e vencedor do HKEx 2019 Top Performance ETF – Prêmio de Retorno Total. Para mais informações sobre o Premia ou o Premia ETFs que abrangem China, ASEAN emergentes, tecnologia inovadora da Ásia, Vietnã, os títulos de alto rendimento da China, títulos do governo chinês e Tesouros dos EUA, acesse www.premia-partners.com

Sobre a BOCHK Asset Management Limited

Fundada em 2010, a BOCHK Asset Management Limited ("BOCHKAM") é uma subsidiária integral da BOC Hong Kong (Holdings) Limited, que é uma das maiores empresas listadas e grupos bancários comerciais em Hong Kong, e membro do Bank of China Group. A BOCHKAM está empenhada em oferecer aos investidores institucionais e de varejo uma ampla gama de produtos de ações, equity e investimentos alternativos. Em 2020, a empresa recebeu o título de "Melhor Gerente de RMB" na premiação de de Melhor dos Melhores em Hong Kong pela Asia Asset Management e "Outstanding Achiever, China Fixed Income House Award" no prêmio Fund of the Year da BENCHMARK.

FONTE Premia Partners

SOURCE Premia Partners