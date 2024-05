Premia Partners kündigt Gebührensenkung für Premia Vietnam ETF und Änderung des zugrunde liegenden Index an

HONGKONG, 2. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Premia Partners, ein führender Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs) aus Hongkong, gibt heute die Senkung der Gebühren seines Premia Vietnam ETF (der ETF) und die Änderung des zugrunde liegenden Index in S&P Vietnam Core Index (USD) NTR (der Index) mit sofortiger Wirkung bekannt.

Die Gesamtkostenquote des ETF wird von 0,75 % auf 0,70 % pro Jahr gesenkt. Damit wird das Engagement von Premia widergespiegelt, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und den Wert für die Anleger zu steigern. Der physisch replizierende ETF bietet einen kosteneffizienten und bequemen Zugang zu den schnell wachsenden vietnamesischen Aktienmärkten . Der neue Index wurde eingeführt, um die Portfoliostrukturierung und Risikodiversifizierung des ETF zu verbessern und die Chancen des anhaltenden Wachstums und der Entwicklung der vietnamesischen Aktienmärkte besser zu reproduzieren.

- Breite Marktabdeckung: Premia Vietnam ETF (Ticker: 2804 HKD / 9804 USD) bietet eine breite All-Cap-Deckung für Vietnam. Der abgebildete Index soll 90 % der floatbereinigten Marktkapitalisierung des S&P Vietnam BMI abdecken und die größten und liquidesten vietnamesischen Aktien repräsentieren, die an den Börsen von Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi notiert sind.

- Abbildung der weiteren Entwicklung der vietnamesischen Aktienmärkte: Anstatt die Abdeckung auf eine feste Anzahl von Bestandteilen zu beschränken, ist der vom ETF nachgebildete Index nicht auf eine vordefinierte Anzahl von Bestandteilen festgelegt und erweitert die Abdeckung kontinuierlich, wenn die Märkte wachsen und sich weiterentwickeln.

- 15 % Einzelaktien-Obergrenze: Für eine bessere Diversifizierung und ein besseres Risikomanagement sieht der neue Index eine Obergrenze für die Gewichtung einer einzelnen Komponente von 15 % vor, um ein geringes Konzentrationsrisiko zu gewährleisten.

„Die Bereitstellung durchdachter Zugangsinstrumente von institutioneller Güte für Asien liegt uns bei Premia sehr am Herzen. Für uns geht es nicht nur darum, neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern auch die Eigenschaften unserer bestehenden ETFs ständig zu aktualisieren, um den Mehrwert für die Anleger zu erhöhen", so Rebecca Chua, geschäftsführende Gesellschafterin von Premia Partners. „Die Gebührensenkung und die Indexänderung unseres Vietnam-ETFs sind eine zeitgemäße Verbesserung für Anleger, die ein kosteneffizientes, diversifiziertes Allokationsinstrument suchen, um die Wachstumschancen an den sich schnell entwickelnden vietnamesischen Aktienmärkten zu nutzen."

„S&P Dow Jones Indices freut sich, den S&P Vietnam Core Index an Premia Partners für dessen ETF zu lizenzieren", sagte John Welling, leitender Direktor und Leiter für Global Equity Indices bei S&P Dow Jones Indices. „Der Index soll einen objektiven und transparenten Überblick über den schnell wachsenden vietnamesischen Markt und die vietnamesische Wirtschaft bieten. Durch die Messung der Performance der größten und liquidesten vietnamesischen Aktien bietet der Index den Marktteilnehmern einen umfassenden Datensatz zur Bewertung der vietnamesischen Aktienmärkte."

Informationen zu Premia Partners

Premia Partners wurde 2016 gegründet und ist einer der führenden ETF-Manager aus Hongkong, der sich der Entwicklung kostengünstiger, effizienter und bewährter ETFs für Asien verschrieben hat. Ab dem 2. Mai 2024 verwaltet Premia Partners 9 ETFs in Hongkong. Weitere Informationen über Premia oder ETFs von Premia, die China, ASEAN-Schwellenländer, Asien Metaverse/ Innovative Technologie, Vietnam, chinesische Hochrisikoanleihen, chinesische Staatsanleihen und US-Schatzbriefe abdecken, finden Sie auf www.premia-partners.com.