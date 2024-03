Premier entrepreneur asiatique à recevoir le prix TEA Buzz

ZHUHAI, Chine, le 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Les 13 et 16 mars, le sommet mondial TEA INSPIRE de la Themed Entertainment Association et le 30e gala annuel des Thea Awards ont eu lieu à Los Angeles. L'ambassadeur des Nations Unies pour le tourisme durable et président du groupe Chimelong, M. SU, Zhi Gang, sera le lauréat du prix Buzz Price Thea pour l'ensemble de ses réalisations, le premier entrepreneur asiatique à recevoir cette distinction.

La Themed Entertainment Association (TEA) a été créée en 1991. C'est une organisation à but non lucratif composée d'environ 1600 membres qui représente les meilleurs créateurs, développeurs, designers et producteurs de l'industrie internationale du divertissement à thème. TEA effectue un processus de sélection et présente les Thea Awards chaque année. Les prix sont reconnus comme l'une des plus hautes distinctions dans l'industrie internationale du divertissement à thème, et ont été surnommés les 'Oscars' du divertissement à thème.

Innovation, recherche et développement continus. Une créativité sans limite. Aimé par les touristes.

Depuis sa création en 1989, il y a plus de trente ans, le Groupe Chimelong s'est concentré sur le tourisme culturel. Grâce à l'innovation continue, la recherche, le développement et la créativité sans limite, il a créé avec succès deux stations touristiques culturelles de classe mondiale : le Chimelong Resort à Guangzhou, et le Chimelong International Ocean Resort à Hengqin, Zhuhai. Ces deux grandes stations attirent un nombre incalculable de visiteurs avec leur large éventail de divertissements, des performances éblouissantes et un hébergement confortable. Depuis plusieurs décennies, Chimelong est devenue une marque de tourisme culturel appréciée des touristes de Chine et de l'étranger; ses stations ont une fréquentation annuelle de près de 40 millions de visiteurs, et Chimelong s'est propulsé à l'avant-garde des entreprises de parcs d'attractions du monde.

Le Chimelong Resort à Guangzhou est le premier complexe à thème à grande échelle de Chimelong Group, et possède des parcs à thème de haut niveau, des auditoriums de performance, et des hôtels tels que Chimelong Safari Park, Chimelong Paradise, Chimelong Water Park, Chimelong Bird Park et Chimelong International Circus, ainsi que Chimelong Hotel, Chimelong Panda Hotel et Chimelong Xiangjiang Hotel. Il s'agit de la station thématique complète en Chine avec le plus de parcs à thème qui est de la plus haute qualité, et est connue comme 'la destination de vacances préférée de la Chine'.

Chimelong International Ocean Resort à Hengqin, Zhuhai est un 'super resort' Chimelong Group a investi tous leurs efforts dans la création. Il regroupe parcs à thème, hôtels de luxe, congrès commerciaux et installations d'exposition, tourisme, shopping, sports et loisirs. Il est également l'un des centres de villégiature sur le thème de l'océan à grande échelle du monde, emploie une technologie de pointe, et a un design extrêmement créatif et une gestion capable. Il intègre les parcs à thème, les hôtels de villégiature, les spectacles culturels, les congrès commerciaux et les installations d'exposition, la nourriture et les boissons, et les loisirs en un seul. Il est dit qu'une station de Chimelong sur le thème de la forêt à Qingyuan est en construction et entrera bientôt dans les opérations d'essai.

Satisfaire les demandes diverses des visiteurs. Ouvrir la voie pour le cadre thématique du tourisme culturel.

Au milieu de la demande croissante du public pour des expériences de voyage, la consommation du tourisme de cadre thématique devient progressivement le nouveau favori du marché touristique, tout en fournissant également une nouvelle inspiration et direction pour l'innovation et la re-conception des quartiers pittoresques. Le Groupe Chimelong répond étroitement aux diverses demandes des visiteurs et maintient toujours une vision avant-gardiste et un esprit d'exploration infatigable. En se promenant aux côtés de la communauté internationale, en dialoguant avec elle et en coopérant avec les meilleures équipes internationales, Chimelong Group élargit continuellement son offre de produits touristiques, et avec son large éventail d'événements thématiques et de spectacles interactifs, il a effectivement augmenté la substance culturelle et la valeur ajoutée de ses produits, renforcé le sentiment de participation des visiteurs et stimulé le développement du tourisme culturel de cadre thématique. En même temps, en innovant et en optimisant continuellement le contenu et la forme de ses événements, Chimelong a réussi à attirer des visiteurs de différents groupes d'âge et à matérialiser une large couverture du marché.

La marque touristique culturelle de la Chine a obtenu de nombreuses distinctions. Attendez-vous à de grandes choses à l'avenir.

Lorsque l'on regarde la liste des lauréats du Thea Award pour les trente dernières années, ce n'est pas la première fois que Chimelong Group remporte un Thea Award TEA. En 2014, le Chimelong Resort de Guangzhou était le seul représentant de l'Asie et s'est classé parmi les trois premiers pour le prix TEA du meilleur parc à thème du monde, un moment décisif pour les parcs à thème chinois nationaux dans les plus grandes récompenses de l'industrie. En 2015, Chimelong Ocean Kingdom a remporté pour la deuxième fois le prix TEA Award for Outstanding Achievement--Theme Park, et en 2017 et 2018, le 5D Castle Theatre and Journey of Lights Parade de Chimelong Ocean Kingdom a remporté successivement le prix pour réalisation exceptionnelle, attribué par TEA. En 2019, Chimelong Water Park est devenu le premier parc aquatique à remporter le prix TEA pour réalisation exceptionnelle grâce à sa 'SlideWheel', la première du genre au monde. Selon les données fiables de TEA, à partir de 2013, le parc aquatique de Chimelong à Guangzhou a toujours été classé comme le 'parc aquatique avec le plus grand nombre de visiteurs au monde', et a battu à plusieurs reprises ses propres records du monde tant pour le nombre total annuel de visiteurs d'un parc aquatique que pour le nombre moyen quotidien de visiteurs d'un parc aquatique, se positionnant fermement au sommet de l'industrie comme le meilleur parc aquatique au monde.

En plus de son rêve de devenir une 'marque de tourisme culturel chinois de classe mondiale', Chimelong s'est toujours efforcé d'offrir la meilleure expérience de vacances à ses visiteurs par l'innovation et un service exceptionnel, et espère que, grâce à un développement continu, le monde pourra voir l'attrait unique de l'industrie touristique culturelle chinoise.

