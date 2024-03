Prvý ázijský podnikateľ, ktorý získal cenu TEA Buzz Price Award

ZHUHAI, Čína, 22. marca 2024 /PRNewswire/ -- V dňoch 13. – 16. marca sa v Los Angeles konal celosvetový summit asociácie Themed Entertainment Association TEA INSPIRE a 30. výročný galavečer Thea Awards. Veľvyslanec OSN pre udržateľný cestovný ruch a predseda skupiny Chimelong Group, pán SU, Zhi Gang získal cenu Buzz Price Thea Award za celoživotný prínos – ako prvý ázijský podnikateľ, ktorý toto ocenenie získal.

Asociácia Themed Entertainment Association (TEA) bola založená v roku 1991. Ide o neziskovú organizáciu zloženú z približne 1 600 členov, ktorá zastupuje špičkových tvorcov, vývojárov, dizajnérov a producentov v medzinárodnom tematickom zábavnom priemysle. TEA vykonáva výberový proces a každoročne udeľuje ceny Thea Awards. Ceny sa považujú za jedno z najvyšších uznaní v rámci medzinárodného tematického zábavného priemyslu a zvyknú sa nazývať „Oscarmi" tematickej zábavy.

Neustále inovácie, výskum a vývoj. Neobmedzená tvorivosť. Obľúbenosť medzi turistami.

Už viac ako tridsať rokov od svojho založenia v roku 1989 sa spoločnosť Chimelong Group zameriava na kultúrny cestovný ruch. Prostredníctvom neustálych inovácií, výskumu, vývoja a bezhraničnej tvorivosti úspešne vybudovala dve strediská kultúrneho cestovného ruchu na svetovej úrovni: Chimelong Resort v Guangzhou a Chimelong International Ocean Resort v Hengqin, Zhuhai. Tieto dve veľké strediská lákajú nespočetné množstvo návštevníkov svojou širokou ponukou zábavy, oslnivými predstaveniami a pohodlným ubytovaním. Za niekoľko desaťročí sa z Chimelong vyvinula značka kultúrneho cestovného ruchu, ktorú milujú turisti z Číny aj zo zahraničia; jeho strediská majú ročnú návštevnosť takmer 40 miliónov návštevníkov a Chimelong sa dostal na čelo svetových spoločností zábavných parkov.

Stredisko Chimelong Resort v Guangzhou je prvým rozsiahlym komplexným tematickým strediskom skupiny Chimelong Group a môže sa pochváliť špičkovými zábavnými parkmi, divadelnými sálami a hotelmi, ako sú Chimelong Safari Park, Chimelong Paradise, Chimelong Water Park, Chimelong Bird Park a Chimelong International Circus, ako aj Chimelong Hotel, Chimelong Panda Hotel a Chimelong Xiangjiang Hotel. Je to komplexné tematické letovisko v Číne s najväčším počtom zábavných parkov, ktoré má najvyšší štandard a je známe ako „obľúbená komplexná dovolenková destinácia v Číne".

Chimelong International Ocean Resort v meste Hengqin v provincii Zhuhai je „super rezort", do ktorého spoločnosť Chimelong Group investovala maximálne úsilie. Spája na jednom mieste tematické zábavné parky, luxusné hotely, komerčné kongresové a výstavné priestory, turistické atrakcie, nákupy, šport a voľnočasové aktivity. Je to tiež jedno zo svetovo najrozsiahlejších letovísk s oceánskou tematikou, využíva najmodernejšie technológie a má mimoriadne kreatívny dizajn a schopný manažment. Kombinuje zábavné tematické parky, hotely v rezortoch, kultúrne predstavenia, komerčné kongresové a výstavné priestory, jedlo a nápoje aj voľnočasové aktivity. Údajne je vo výstavbe nové stredisko Chimelong s lesnou tematikou v Qingyuan a čoskoro vstúpi do skúšobnej prevádzky.

Uspokojenie rôznorodých požiadaviek návštevníkov. Popredné postavenie v oblasti tematického kultúrneho cestovného ruchu.

Uprostred neustále rastúceho dopytu verejnosti po cestovateľských zážitkoch sa odbyt v oblasti tematického cestovného ruchu postupne stáva novým favoritom na trhu cestovného ruchu a zároveň poskytuje novú inšpiráciu a smer pre inováciu a redizajn scénických parkov. Chimelong Group výstižne reaguje na rôzne požiadavky návštevníkov a vždy si zachováva víziu zameranú na budúcnosť a neúnavného objaviteľského ducha. Prostredníctvom dialógu s medzinárodnou komunitou a spoluprácou so špičkovými medzinárodnými tímami Chimelong Group neustále rozširuje svoju ponuku produktov cestovného ruchu a vďaka širokej škále najrôznejších tematických podujatí a interaktívnych predstavení účinne zvyšuje kultúrnu podstatu a pridanú hodnotu svojich produktov, posilňuje pocit účasti návštevníkov a podnecuje rozvoj tematického kultúrneho cestovného ruchu. Zároveň neustálym inovovaním a optimalizovaním obsahu a formy svojich podujatí Chimelong úspešne láka návštevníkov rôznych vekových skupín a dosahuje veľké pokrytie trhu.

Čínska značka kultúrneho cestovného ruchu získala viaceré ocenenia. Očakávajte od nej v budúcnosti veľké veci.

Keď sa pozrieme na zoznam nositeľov ceny Thea Awards za posledných tridsať rokov, nie je to prvýkrát, čo spoločnosť Chimelong Group získala cenu TEA Thea Award. V roku 2014 bolo stredisko Chimelong v Guangzhou jediným zástupcom z Ázie a umiestnil sa v prvej trojke na ocenení TEA za „najlepší zábavný park na svete". Pre domáce čínske zábavné parky to bol prelomový okamih v rámci najväčších ocenení v odvetví. V roku 2015 získalo stredisko Chimelong Ocean Kingdom po druhýkrát cenu TEA za výnimočný úspech – zábavný park a v rokoch 2017 a 2018 5D Castle Theatre a Journey of Lights Parade v Chimelong Ocean Kingdom postupne získali cenu za výnimočný úspech podľa hodnotenia TEA. V roku 2019 sa Chimelong Water Park stal prvým vodným parkom, ktorý získal cenu TEA za výnimočný úspech vďaka atrakcii „SlideWheel", prvej svojho druhu na svete. Podľa oficiálnych údajov TEA sa Chimelong Water Park v Kuang-čou od roku 2013 neustále umiestňuje na prvom mieste v rebríčku ako „vodný park s najvyšším počtom návštevníkov na svete" a opakovane prekonáva svoje vlastné svetové rekordy, pokiaľ ide o celkový ročný počet návštevníkov vodného parku a priemerný denný počet návštevníkov vodného parku, čím sa pevne drží na vrchole odvetvia ako „najlepší vodný park na svete".

V súlade so svojím snom stať sa „čínskou značkou kultúrneho cestovného ruchu svetovej úrovne" sa spoločnosť Chimelong vždy snažila poskytnúť svojim návštevníkom absolútne najlepšie dovolenkové zážitky prostredníctvom inovácií a výnimočných služieb a dúfa, že s ďalším rozvojom môže svetu ukázať jedinečnú príťažlivosť čínskeho kultúrneho cestovného ruchu.

