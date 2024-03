Pierwszy przedsiębiorca azjatycki otrzymuje nagrodę TEA Buzz Price

ZHUHAI, Chiny, 22 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniach 13-16 marca w Los Angeles odbył się globalny szczyt TEA INSPIRE organizowany przez Themed Entertainment Association oraz 30. doroczna gala wręczenia nagród Thea Awards. Ambasador ONZ ds. Zrównoważonej Turystyki i prezes Chimelong Group, pan SU, Zhi Gang zostanie laureatem nagrody Buzz Price Thea Award za całokształt wybitnych osiągnięć - jako pierwszy azjatycki przedsiębiorca, który otrzyma to wyróżnienie.

Stowarzyszenie Themed Entertainment Association (TEA) powstało w 1991 roku. Jest to organizacja non-profit obejmująca około 1600 członków reprezentujących najważniejszych twórców, deweloperów, projektantów i producentów z międzynarodowego przemysłu rozrywkowego. TEA przeprowadza selekcję i każdego roku wręcza Thea Awards. Rozdanie nagród jest uważane za jedno z najwyższych wyróżnień w międzynarodowym przemyśle rozrywkowym, a same nagrody nazywane są Oscarami rozrywki tematycznej.

Ciągła innowacja, badania i rozwój. Niekończąca się kreatywność. Uwielbiany przez turystów

Przez ponad 30 lat, od momentu powstania w 1989 r., grupa Chimelong skupiona była na turystyce kulturowej. Dzięki ciągłym innowacjom, badaniom, rozwojowi i nieograniczonej twórczości pomyślnie stworzyła dwa światowej klasy ośrodki turystyki kulturowej: Chimelong Resort w Guangzhou i Chimelong International Ocean Resort w Hengqin w Zhuhai. Te dwa duże kurorty przyciągają niezliczoną ilość gości dzięki swojemu szerokiemu wachlarzowi rozrywek, olśniewającym występom i komfortowemu zakwaterowaniu. W ciągu kilku dekad Chimelong przekształcił się w markę turystyki kulturowej uwielbianą przez turystów z Chin i z zagranicy; jego kurorty odwiedza rocznie prawie 40 milionów osób, a Chimelong wysunął się na czoło światowych firm zajmujących się parkami rozrywki.

Chimelong Resort w Kantonie jest pierwszym kompleksowym ośrodkiem tematycznym Chimelong Group na dużą skalę i szczyci się najwyższej klasy parkami rozrywki, salami widowiskowymi i hotelami, takimi jak Chimelong, Safari park, Chimelong Paradise, Chimelong Water Park, Chimelong Bird Park i Chimelong International Circus, a także Chimelong Hotel, Chimelong Panda Hotel i Chimelong Xiangjiang Hotel. Jest to kompleksowy kurort tematyczny w Chinach z największą liczbą parków rozrywki na najwyższym poziomie i jest znany jako ulubione miejsce na wakacje w Chinach.

Chimelong International Ocean Resort w Hengqin, Zhuhai to „superkurort", w którego stworzenie Chimelong Group zainwestowała cały swój wysiłek. Łączy w sobie parki rozrywki, luksusowe hotele, komercyjne obiekty kongresowe i wystawowe, turystykę, zakupy, sport i rekreację. Jest to również jeden z większych kurortów na świecie o tematyce oceanicznej, wykorzystuje on najnowocześniejszą technologię i wyróżnia się niezwykle twórczymi projektami i umiejętnym zarządzaniem. Łączy w sobie parki rozrywki, hotele wypoczynkowe, występy kulturalne, komercyjne obiekty kongresowe i wystawiennicze, jedzenie i napoje oraz rozrywkę w jednym. Mówi się, że leśny kurort Chimelong w Qingyuan jest obecnie w budowie i wkrótce wejdzie w fazę testów.

Zaspokajanie różnorodnych wymagań odwiedzających. Wyznaczanie kierunków tematycznych turystyki kulturowej

W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania społeczeństwa na doświadczenia podróżnicze, wykorzystanie turystyki tematycznej stopniowo staje się nowym faworytem na rynku turystycznym, zapewniając jednocześnie nową inspirację i kierunek innowacji i przeprojektowywania malowniczych dzielnic. Chimelong Group ściśle zaspokaja różne wymagania odwiedzających i zawsze zachowuje przyszłościową wizję i niestrudzonego ducha eksploracji. Poprzez podążanie i angażowanie się w dialog ze społecznością międzynarodową oraz współpracę z najlepszymi międzynarodowymi zespołami Chimelong Group stale poszerza ofertę produktów turystycznych, a dzięki szerokiej gamie wszelkiego rodzaju imprez tematycznych i interaktywnych występów skutecznie zwiększyła bogactwo kulturowe i wartość swoich produktów, wzmocniła poczucie uczestnictwa odwiedzających i pobudziła rozwój turystyki kulturalnej. Jednocześnie dzięki ciągłym innowacjom i optymalizacji treści i formy wydarzeń Chimelong z powodzeniem przyciągnął odwiedzających z różnych grup wiekowych i osiągnął duży zasięg rynkowy.

Chińska marka turystyki kulturowej zdobyła wiele wyróżnień. Można się po niej spodziewać wielkich rzeczy w przyszłości

Kiedy spojrzymy na listę laureatów nagrody Thea Award z ostatnich trzydziestu lat, nie jest to pierwszy raz, kiedy Chimelong Group zdobyła nagrodę TEA Thea Award. W 2014 roku Chimelong Resort w Kantonie był jedynym przedstawicielem z Azji i znalazł się w pierwszej trójce nagrody TEA dla najlepszego parku rozrywki na świecie – był to przełomowy moment dla krajowych chińskich parków rozrywki, jeśli chodzi o największe nagrody w branży. W 2015 roku Chimelong Ocean Kingdom po raz drugi otrzymał nagrodę TEA Award for Outstanding Achievement – Theme Park, a w 2017 i 2018 roku Chimelong Ocean Kingdom's 5D Castle Theatre i Journey of Lights Parade kolejno zdobyły nagrodę za wybitne osiągnięcia przyznawaną przez TEA. W 2019 roku park wodny Chimelong stał się pierwszym, który zdobył nagrodę TEA za wybitne osiągnięcia dzięki pierwszej tego rodzaju na świecie zjeżdżalni „SlideWheel". Według wiarygodnych danych TEA, począwszy od 2013 roku, park wodny Chimelong w Kantonie został wielokrotnie uznany za park wodny o największej liczbie odwiedzających na świecie i wielokrotnie bił własne rekordy świata zarówno pod względem rocznej całkowitej liczby odwiedzających park wodny, jak i średniej dziennej liczby odwiedzających park wodny oraz zyskał w branży pozycję najlepszego parku wodnego na świecie.

Oprócz marzenia o zostaniu światowej klasy chińską marką turystyki kulturowej Chimelong zawsze starał się zapewnić swoim gościom absolutnie najlepsze wrażenia z wakacji poprzez innowacyjność i wyjątkową obsługę. Spółka wyraża nadzieję, że dzięki ciągłemu rozwojowi będzie mogła pokazać światu wyjątkową atrakcyjność chińskiego przemysłu turystyki kulturowej.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2368912/20240319161815.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2368913/20240319160624.jpg