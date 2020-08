Première place au classement Green500 - Supermicro et Preferred Networks (PFN) collaborent pour développer le superordinateur le plus efficient au monde

PFN s'est associée à Supermicro pour concevoir ce serveur personnalisé, qui répond à un large éventail d'applications exigeant des communications ultra-rapides. Basée au Japon, PFN s'efforce de résoudre des problèmes complexes qui utilisent l'apprentissage profond, la robotique, ainsi que d'autres technologies avancées.

« Nous sommes très heureux de nous être associés à Supermicro, qui a travaillé en étroite collaboration avec nous pour bâtir le MN-3, qui a été reconnu comme le superordinateur offrant la meilleure efficience énergétique au monde », a déclaré Yusuke Doi, vice-président des infrastructures informatiques chez Preferred Networks. « Nous délivrons des performances exceptionnelles tout en utilisant une fraction de l'électricité qui était auparavant requise pour un superordinateur aussi volumineux. »

La solution de PFN est basée sur le serveur GPU de Supermicro, qui utilise des processeurs Intel® Xeon®, ainsi que des panneaux MN-Core élaborés par Preferred Networks. Ce système avancé offre jusqu'à 6 TB de mémoire DDR4, des processeurs graphiques ou accélérateurs multiples, ainsi que des interconnexions qui permettent des communications ultra-rapides entre les processeurs graphiques.

Superordinateur de PFN

Le superordinateur de PFN peut desservir de nombreux utilisateurs simultanément. Le premier bloc se composait de 48 serveurs, de quatre nœuds d'interconnexion, et de cinq commutateurs de 100 Gbe. Il y avait un total de 2 080 cœurs de processeur, hébergés dans une unité 7U montée en haut rayonnage.

