Supermicro y Preferred Networks (PFN) colaboran para desarrollar la supercomputadora más eficiente del mundo

PFN se asoció con Supermicro para desarrollar este servidor personalizado, que aborda una amplia gama de aplicaciones que requieren comunicaciones ultrarrápidas. Con sede en Japón, PFN se esfuerza por resolver problemas complejos que utilizan el aprendizaje profundo, la robótica y otras tecnologías avanzadas.

"Estamos muy contentos de habernos asociado con Supermicro, que trabajó con nosotros muy de cerca para construir MN-3, que fue reconocido como la supercomputadora más eficiente en energía del mundo", declaró Yusuke Doi, vicepresidente de infraestructura informática de Preferred Networks. "Podemos ofrecer un rendimiento excepcional mientras usamos una fracción de la potencia que se requería anteriormente para una supercomputadora tan grande."

La solución PFN se basa en el servidor GPU Supermicro que utiliza Intel® Xeon® CPUs, y placas MN-Core desarrolladas por Preferred Networks. Este avanzado sistema ofrece hasta 6 TB de memoria DDR4, y múltiples GPU o aceleradores, así como las interconexiones que permiten comunicaciones ultrarrápidas entre GPUs.

Supercomputadora PFN

La supercomputadora PFN puede servir a muchos usuarios simultáneamente. El clúster inicial constaba de 48 servidores: cuatro nodos de interconexión y cinco conmutadores 100GbE. Había un total de 2.080 núcleos de CPU, alojados en una unidad de alto rack de 7U.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporados. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions, y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.

