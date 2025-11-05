La capacidad de resistencia y la potencia vibrante se unieron en el nuevo y osado concepto todoterreno Scion 01, diseñado para trascender los límites de la aventura con tecnología de vanguardia.

LAS VEGAS, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota se complace en presentar un nuevo concepto todoterreno bajo el emblemático nombre Scion, reconocido por su legado como banco de pruebas creativo e ícono de experimentación. El concepto Scion 01 representa un ejercicio de ingeniería que redefine de manera audaz un vehículo utilitario todoterreno diseñado pensando en la máxima experiencia de aventura al aire libre. Este proyecto fue liderado por ingenieros de Toyota Norteamérica entusiastas de los vehículos todoterreno, lo que tuvo como resultado un modelo híbrido, turboalimentado y de alta potencia que combina la durabilidad legendaria de Toyota con la identidad experimental de Scion para generar nuevas posibilidades de exploración, rendimiento y diseño.

Presentamos el nuevo y osado concepto utilitario de Toyota, el Scion 01

"El concepto Scion 01 tiene que ver con lo que mejor hacemos en Toyota y su fusión con lo que nos apasiona de nuestro trabajo", señaló Don Federico, ingeniero jefe y vicepresidente de Desarrollo de Rendimiento de Vehículos. "En este concepto, convergen el rendimiento avanzado y nuestro gran entusiasmo por la aventura. Al fusionar esos mundos en un formato utilitario, exploramos cómo el rendimiento de Toyota se puede manifestar en espacios completamente nuevos e inspiramos a una nueva generación de entusiastas del volante".

El concepto Scion 01, basado en el legado de rendimiento todoterreno de Toyota, refleja una nueva visión para los aficionados a la adrenalina, la innovación y la conexión con la naturaleza. El concepto Scion 01, potenciado por la transmisión híbrida, de cuatro cilindros, turboalimentada y de alta potencia de Toyota, fusiona un rendimiento electrizante con eficiencia excepcional. El motor híbrido se basa en los motores de la línea de camionetas Toyota y ofrece más de 300 caballos de fuerza junto con un modo silencioso innovador, los que le permiten disfrutar de la potencia de un vehículo eléctrico mientras se desliza suavemente por el camino con tranquilidad, deleitándose en el esplendor de la naturaleza.

Este concepto, creado especialmente desde cero, ofrece un rendimiento de excelencia en gran variedad de situaciones todoterreno, como carreras de alta velocidad, desplazamiento sobre caminos accidentados y escalada técnica sobre rocas. Con una articulación de suspensión excepcional, distancia entre ejes equilibrada y un tamaño que le permite desplazarse con agilidad por caminos estrechos, el concepto Scion 01 se propone superar a los productos SXS actuales en cuanto a potencia, capacidad y rango.

Como reflejo del compromiso de seguridad y durabilidad de Toyota, el concepto además incorpora cabina conforme con FIA, la primera en su tipo, desarrollada directamente por Toyota y compatible con los estándares de competición de SCORE y FIA. Complementando su estructura ideal para carreras, el concepto incluye componentes de línea motriz, suspensión y frenos de Toyota, seleccionados estratégicamente para ofrecer fiabilidad en condiciones de conducción extremas.

El concepto Scion 01 fue rigurosamente diseñado por el equipo de diseño de Toyota CALTY en Estados Unidos para ofrecer una fusión única de innovación y artesanía al concepto. Desde dunas que invitan a correr a alta velocidad hasta aventuras al aire libre de varios días, el concepto despliega una visión donde el rendimiento, la eficiencia y la aventura convergen en un producto todoterreno excepcional.

El concepto Scion 01 será protagonista en el stand de Toyota en el SEMA Show 2025, y ratificará el compromiso de Toyota con la innovación para cada estilo de vida y terreno. Como parte de la cartera de movilidad de Toyota, el concepto todoterreno demuestra cómo la tecnología híbrida puede potenciar el rendimiento, la eficiencia y la aventura, ofreciendo a los entusiastas del volante nuevas maneras de explorar mientras respalda la visión más amplia que tiene Toyota de un futuro más sostenible basado en el rendimiento.

El Scion 01 es un prototipo especial que no está disponible para la venta.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de EE. UU. por casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en EE. UU. que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camiones en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Mediante su iniciativa Driving Possibilities, la Fundación Toyota USA se ha comprometido a crear programas educativos innovadores dentro de las comunidades históricamente desfavorecidas cercanas a los centros operativos de la empresa en EE. UU. y en colaboración con ellas.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

