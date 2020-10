Présentation d'INKR : Un monde de la bande dessinée international et immersif

« Notre amour pour la bande dessinée nous a poussés à créer une plateforme qui pourrait avoir un impact positif à grande échelle », a déclaré Ken Luong, directeur général d'INKR. « Avec tout l'apprentissage et l'expérience que nous avons accumulés au fil des années dans la construction de produits, nous avons réalisé que nous sommes dans une position unique pour apporter efficacement tous les types de bandes dessinées aux lecteurs du monde entier. »

INKR offre aux lecteurs un accès universel aux bandes dessinées du monde entier, y compris les manga japonais de Kodansha et Tokyopop, les webtoons coréens de Mr. Blue and Toons Family, les manhua chinois de Weibo et FanFan, et les bandes dessinées américaines d'éditeurs tels que Image, un catalogue inégalé d'œuvres diverses disponibles à la lecture sur une seule application.

INKR propose également INKR Localize, un logiciel de localisation assistée par l'IA qui permet aux auteurs autorisés de traduire et d'afficher des bandes dessinées en un temps record. INKR Localize mettra effectivement fin aux problèmes liés à la pratique des traductions scannées non rémunérées et non autorisées.

Outre Localize, INKR for Publishers est la porte d'entrée de chaque créateur pour la distribution mondiale de son catalogue de bandes dessinées. INKR for Publishers permet une monétisation souple et la promotion de contenu in-app. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://inkr.com/publishers .

L'application est actuellement disponible sur iOS et Android.

À propos d'INKR Global Pte. Ltd.

INKR Global est une entreprise technologique centrée sur l'homme et axée sur le design, qui vise à rendre la bande dessinée universellement accessible. INKR aide les éditeurs et les créateurs de bandes dessinées à atteindre les lecteurs du monde entier en mettant à la disposition des consommateurs un contenu impressionnant, où qu'ils se trouvent.

Basé à Singapour avec une équipe travaillant au Vietnam, INKR a été créé par des lecteurs passionnés de bandes dessinées et de manga. Ils croient au potentiel du média comme moyen de raconter des histoires, mais aussi comme moyen d'éducation et de communication. Parmi les autres applications créées par l'équipe, citons Fuzel Collage, Woodpost, Wikly et KeepShot.

Pour en savoir plus sur INKR, veuillez consulter le site https://inkr.com .

Contact :

Mr. Hieu Tran

Cofondateur et chef d'entreprise

+84-902-509-898

[email protected]

Video : https://www.youtube.com/watch?v=uQ7upR-3lQ0

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1310067/hero_banner.jpg

https://inkr.com



