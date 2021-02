Prezident a generální ředitel společnosti TI Fluid Systems William L. Kozyra odchází do důchodu a přenechává svůj post Hansovi Dieltjensovi, současnému výkonnému viceprezidentovi

AUBURN HILLS, Michigan, 18. února 2021 /PRNewswire/ -- Společnost TI Fluid Systems (LSF: TIES) oznamuje, že William L. Kozyra, prezident a generální ředitel společnosti a člen představenstva, ve čtvrtém kvartálu tohoto roku odstoupí ze všech svých funkcí, odejde do penze a předá žezlo svému následovníkovi Hansovi Dieltjensovi.

S účinností od 1. března 2021 převezme Hans Dieltjens roli provozního ředitele, která je mezikrokem k tomu, aby se stal generálním ředitelem a byl jmenován do představenstva souběžně s Kozyrovým odchodem do důchodu. Hans je držitelem magisterského titulu v oboru elektromechanického inženýrství a má více než 25 let zkušeností s automobilovým průmyslem v Asii, Evropě i Americe. Současná pracovní smlouva Williama Kozyry bude prodloužena tak, aby bylo zajištěno řádné postoupení funkce jeho následovníkovi.

Předseda představenstva Manfred Wennemer se k situaci vyjádřil následovně:

„Bill vstoupil do společnosti TI Fluid Systems v roce 2008, kdy vrcholila globální finanční krize, jejímž výzvám obstojně čelil, až nakonec dovedl společnost k více než deseti rokům rekordních výkonů. V roce 2017 se zasloužil o to, aby se z firmy stala veřejná obchodní společnost a přispěl k vývoji a zavádění její elektrifikační strategie, která odpovídala na vývin na trhu s hybridními a bateriovými elektrickými vozidly. Jménem představenstva přeji Billovi vše nejlepší k jeho odchodu do důchodu a děkuji mu za 12 let příkladné služby. Kromě Hanse Dieltjense jsme na tuto pozici zvažovali několik dalších vedoucích pracovníků, rovněž vysoce kvalitních kapacit v automobilovém průmyslu. Jsem potěšen naším finálním rozhodnutím, které svědčí o Hansově skvělé reputaci a kredibilitě v tomto oboru."

Bill Kozyra, prezident a generální ředitel společnosti uvedl:

„Nemohl bych být pyšnější na obrovský úspěch, kterého společnost dosáhla navzdory dvěma globálním krizím a na vývoj nových vzrušujících produktů pro rozvíjející se trh s elektrickými vozidly. Děkuji našim akcionářům za podporu, které se nám od nich za poslední 3 roky dostávalo, a jsem rád, že mohu plně podpořit rozhodnutí představenstva jmenovat Hanse mým zástupcem. Během těch 12 let, kdy jsem s Hansem spolupracoval, jsem si nemohl nevšimnout, že neustále rozvíjel své vůdčí a strategické schopnosti, a věřím, že nyní je připraven převzít tuto velmi důležitou roli v naší společnosti. Jsem si jistý, že pod jeho vedením bude firma i nadále pokračovat ve svém dosavadním úspěchu."

O společnosti TI Fluid Systems

Společnost TI Fluid Systems je předním globálním výrobcem a dodavatelem automobilových systémů pro rozvoz paliva, palivových nádrží a rozvodných systémů pro provozní kapaliny, které jsou určené zejména pro segment osobních vozidel. Firma TI Fluid Systems má téměř 100 let zkušeností v automobilovém průmyslu a celkem 108 výrobních závodů ve 28 zemích světa, které své produkty dodávají všem předním globálním automobilkám.

Více informací naleznete na webových stránkách www.tifluidsystems.com.

