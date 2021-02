William L. Kozyra prendra sa retraite à titre de président et PDG de TI Fluid Systems, tandis que Hans Dieltjens, vice-président exécutif, se prépare à prendre la relève

AUBURN HILLS, Michigan, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE: TIFS) annonce aujourd'hui que William L. Kozyra prendra sa retraite à titre de président-directeur général et quittera son conseil d'administration au quatrième trimestre de cette année suite à une transition ordonnée vers son successeur, Hans Dieltjens.

Hans Dieltjens assumera le rôle de directeur général des opérations à compter du 1er mars 2021, à titre de mesure transitoire pour devenir président-directeur général et être nommé au conseil d'administration lorsque William L. Kozyra prendra sa retraite. Hans Dieltjens est titulaire d'une maîtrise en génie électromécanique et a 25 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile en Asie, en Europe et dans les Amériques. L'accord d'emploi actuel de William L. Kozyra sera prolongé pour assurer un transfert approprié avec Hans Dieltjens.

Manfred Wennemer, président du conseil d'administration, a déclaré :

« Bill s'est joint à TI Fluid Systems en 2008, au plus fort de la crise financière mondiale. Il a su relever ce défi et a mené la société sur la voie de la réussite, avec une décennie marquée par des performances record. Bill a joué un rôle déterminant dans l'introduction en bourse de la société en 2017 et dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'électrification de la société pour faire face aux développements du marché des véhicules hybrides et électriques à batterie. Au nom du conseil d'administration, je souhaite à Bill une très belle retraite et je le remercie de ses 12 années de service exemplaire. Pour ce poste, outre la candidature de Hans Dieltjens, nous avons examiné les candidatures de plusieurs cadres de haut calibre du secteur de l'automobile. Je suis heureux de la sélection effectuée, qui a validé les solides compétences et la crédibilité de Hans dans le domaine de l'automobile. »

Bill Kozyra, président-directeur général, a déclaré :

« Je ne pourrais être plus fier de l'incroyable réussite de la société, qui a notamment traversé deux crises mondiales tout en développant de nouveaux produits très intéressants pour le marché émergent des véhicules électriques. Je remercie nos actionnaires pour leur soutien au cours des trois dernières années et je suis heureux et tout à fait favorable à la décision du conseil d'administration de nommer Hans comme successeur. Pendant les 12 années où Hans et moi avons travaillé ensemble, il a continué à développer son leadership et ses capacités stratégiques, et est désormais prêt à occuper ce poste, qui revêt une importance majeure pour notre société. Je suis convaincu que le succès continuera d'être au rendez-vous sous la direction de Hans. »

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché de l'automobile légère. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose d'installations de fabrication dans 108 sites répartis dans 28 pays, au service de tous les grands équipementiers mondiaux.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.tifluidsystems.com .

