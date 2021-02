Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti TI Fluid Systems, William L. Kozyra, odchádza do dôchodku a prenecháva svoj post Hansovi Dieltjensovi, súčasnému výkonnému viceprezidentovi

AUBURN HILLS, Mich., Feb. 18, 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TI Fluid Systems (LSF: TIES) oznamuje, že William L. Kozyra, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti a člen predstavenstva, vo štvrtom kvartáli tohto roka odstúpi zo všetkých svojich funkcií, odíde do penzie a odovzdá žezlo svojmu nasledovníkovi Hansovi Dieltjensovi.

S účinnosťou od 1. marca 2021 prevezme Hans Dieltjens úlohu prevádzkového riaditeľa, ktorá je medzi krokom k tomu, aby sa stal generálnym riaditeľom a bol menovaný do predstavenstva súbežne s Kozyrovým odchodom do dôchodku. Hans je držiteľom magisterského titulu v odbore elektromechanického inžinierstva a má viac ako 25 rokov skúseností s automobilovým priemyslom v Ázii, Európe aj v Amerike. Súčasná pracovná zmluva Williama Kozyra bude predĺžená tak, aby sa zabezpečilo riadne postúpenie funkcie jeho nasledovníkovi.

Predseda predstavenstva Manfred Wennemer sa k situácii vyjadril nasledovne:

„Bill vstúpil do spoločnosti TI Fluid Systems v roku 2008, keď vrcholila globálna finančná kríza, ktorej výzvam obstojne čelil, až nakoniec doviedol spoločnosť k viac ako desiatich rokom rekordných výkonov. V roku 2017 sa zaslúžil o to, aby sa z firmy stala verejná obchodná spoločnosť a prispel k vývoju a zavádzaní jej elektrifikačnej stratégie, ktorá zodpovedala za vývoj na trhu s hybridnými a batériovými elektrickými vozidlami. V mene predstavenstva želám Billovi všetko najlepšie k jeho odchodu do dôchodku a ďakujem mu za 12 rokov príkladnej služby. Okrem Hansa Dieltjense sme na túto pozíciu zvažovali niekoľko ďalších vedúcich pracovníkov, takisto vysoko kvalitných kapacít v automobilovom priemysle. Som potešený naším finálnym rozhodnutím, ktoré svedčí o Hansovej skvelé reputácii a dôveryhodnosti v tomto odbore."

Bill Kozyra, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti uviedol:

"Nemohol by som byť pyšnější na obrovský úspech, ktorý spoločnosť dosiahla napriek dvom globálnym krízam, a na vývoj nových vzrušujúcich produktov pre rozvíjajúci sa trh s elektrickými vozidlami. Ďakujem našim akcionárom za podporu, ktorej sa nám od nich za posledné tri roky dostávalo, a som rád, že môžem plne podporiť rozhodnutie predstavenstva vymenovať Hansa mojim zástupcom. Počas tých 12 rokov, kedy som s Hansom spolupracoval, som si nemohol nevšimnúť, že neustále rozvíjal svoje vodcovské a strategické schopnosti, a verím, že teraz je pripravený prevziať túto veľmi dôležitú úlohu v našej spoločnosti. Som si istý, že pod jeho vedením bude firma aj naďalej pokračovať vo svojom doterajšom úspechu. "

O spoločnosti TI Fluid Systems

Spoločnosť TI Fluid Systems je popredným globálnym výrobcom a dodávateľom automobilových systémov pre rozvoz paliva, palivových nádrží a rozvodných systémov pre prevádzkové kvapaliny, ktoré sú určené najmä pre segment osobných vozidiel. Firma TI Fluid Systems má takmer 100 rokov skúseností v automobilovom priemysle a celkom 108 výrobných závodov v 28 krajinách sveta, ktoré svoje produkty dodávajú všetkým popredným globálnym automobilkám.

Viac informácií nájdete na www.tifluidsystems.com.

SOURCE TI Fluid Systems