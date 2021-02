William L. Kozyra ustępuje ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Ti Fluid Systems, a wiceprezes wykonawczy Hans Dieltjens przygotowuje się do jego zastąpienia

AUBURN HILLS, Michigan, 17 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE:TIFS) ogłasza, że William L. Kozyra zamierza ustąpić ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego oraz z rady dyrektorów w czwartym kwartale tego roku, przekazując obowiązki swojemu następcy, Hansowi Dieltjensowi.

Hans Dieltjens obejmie stanowisko dyrektora ds. operacyjnych z dniem 1 marca 2021 r., co będzie krokiem przejściowym w kierunku objęcia stanowiska dyrektora generalnego i zostania członkiem rady dyrektorów wraz z odejściem Billa na emeryturę. Hans posiada tytuł magistra w dziedzinie inżynierii elektromechanicznej oraz 25 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej w Azji, Europie i obu Amerykach. Obecna umowa o pracę Billa zostanie przedłużona, aby zapewnić odpowiednie przekazanie obowiązków Hansowi.

Manfred Wennemer, przewodniczący rady dyrektorów, skomentował: „Bill dołączył do TI Fluid Systems w 2008 roku w szczytowym momencie globalnego kryzysu finansowego i przeprowadził spółkę przez to wyzwanie, osiągając rekordowe wyniki przez ponad dekadę. Bill odegrał kluczową rolę w wejściu spółki na giełdę w 2017 r. oraz w opracowaniu i realizacji strategii elektryfikacji spółki w odpowiedzi na rozwój rynku pojazdów hybrydowych i akumulatorowo-elektrycznych. W imieniu rady dyrektorów życzę Billowi wszystkiego najlepszego z okazji przejścia na emeryturę i dziękuję mu za 12 lat wzorowej pracy. Oprócz Hansa Dieltjensa na to stanowisko rozważaliśmy kandydatury kilku wysokiej klasy menedżerów z branży motoryzacyjnej. Jestem zadowolony z wyników tych działań, które potwierdziły mocne referencje Hansa i jego wiarygodność w branży motoryzacyjnej".

Bill Kozyra, prezes i dyrektor generalny, skomentował: „Jestem niezwykle dumny z ogromnego sukcesu, jaki osiągnęła spółka, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjście z dwóch globalnych kryzysów, jednocześnie opracowując nowe produkty, które budzą emocje na rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych. Dziękuję naszym akcjonariuszom za ich wsparcie w ciągu ostatnich 3 lat i cieszę się, że zarząd podjął decyzję o mianowaniu Hansa moim następcą. W ciągu 12 lat wspólnej pracy Hans rozwinął swoje zdolności przywódcze i strategiczne, dzięki czemu jest teraz gotowy do objęcia tej bardzo ważnej dla naszej spółki funkcji. Jestem przekonany, że spółka pod przywództwem Hansa będzie osiągać kolejne sukcesy".

TI Fluid Systems

TI Fluid Systems to czołowy światowy producent systemów służących do przechowywania, transportu i dostaw płynów, głównie dla rynku motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach nieciężarowych. Mając prawie 100 lat doświadczenia w branży systemów do płynów samochodowych, spółka TI Fluid Systems posiada zakłady produkcyjne w 108 lokalizacjach w 28 krajach, obsługując wszystkich znaczących globalnych producentów OEM.

Więcej informacji na stronie internetowej www.tifluidsystems.com.

