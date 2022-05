Príďte osláviť štyri roky platformy BingX so štyrmi týždňami odmien v hodnote viac ako 50 000 USDT

Platforma BingX sa teší, že v máji 2022 oslávi svoje štvrté výročie. Aby bola udalosť ešte radostnejšia, BingX usporiada mesačnú súťaž s individuálnymi a skupinovými cenami v hodnote viac ako 50 000 USDT.

SINGAPUR, 13. mája 2022 /PRNewswire/ -- Platforma BingX bola pôvodne založená v roku 2018 a jej cieľom bolo vždy každému uľahčiť obchodovanie. Tím preto preskúmal rôzne možnosti, ktoré viedli k vytvoreniu globálnej platformy na obchodovanie s digitálnymi aktívami, spotmi a derivátmi, ktorá podporuje stovky kryptomien. Používatelia tak môžu využívať výhody bezpečného, spoľahlivého, otvoreného a na používateľa orientovaného ekosystému s intuitívnymi prvkami sociálneho obchodovania. V súčasnosti sa BingX stala poprednou platformou na sociálne obchodovanie na svete.

S viac ako 20 000 kopírujúcimi obchodníkmi a kumulatívnym počtom 5 000 obchodníkov denne, ktorí sa spoliehajú na najmodernejšiu funkciu kopírovania obchodovania BingX, platforma naďalej naberá na sile. BingX je regulovaná a vládou schválená platforma všade, kde je k nej prístup, vrátane EÚ, USA, Kanady a Oceánie. BingX je držiteľom potrebných prevádzkových licencií vo všetkých týchto regiónoch, čo potvrdzuje jej súlad s právnymi predpismi.

Keď BingX sfúkne štyri sviečky, jej tím zorganizuje štvortýždňovú súťaž pre všetkých používateľov. Registrácia začína 14. mája 2022 a končí 10. júna 2022. Samotná súťaž sa začína 20. mája 2022 a bude trvať do 17. júna 2022. Súťaž pozostáva z najlepšie zarábajúcich ľudí a zoznamu popularity.

Všetci registrovaní používatelia platformy BingX budú zaradení na základe celkového týždenného príjmu. Päť najlepších používateľov získa týždenné odmeny na základe svojho umiestnenia. Okrem toho sa používatelia automaticky zapoja do súťaže obľúbenosti, kde môžu každý deň zbierať „lajky" od ostatných používateľov platformy BingX. Všetci účastníci môžu denne lajkovať jedného ďalšieho hráča.

Súťaž platformy BingX o 50 000 USDT bude prebiehať tri týždne a vyústi do veľkého finále. Vo finále sa každý týždeň stretne 30 najlepších používateľov a 100 najobľúbenejších hráčov.

Tri skupiny 30 najlepších hráčov budú bojovať o určenie 10 najziskovejších hráčov, ktorí získajú odmeny v hodnote až 117 000 USDT.

100 najobľúbenejších používateľov sa stane súčasťou zoznamu tímu obľúbenosti. Hráči sa môžu pridať k akémukoľvek tímu a zvýšiť tak jeho obľúbenosť, pričom viac hráčov vedie k väčšej obľúbenosti tímov. Tri najobľúbenejšie tímy si rozdelia bonusy a odmeny v hodnote viac ako 45 000 USDT.

Riaditeľ pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou spoločnosti BingX, Elvisco Carrington, dodáva:

„Tento turnaj bude dobrodružný a bude obsahovať množstvo aktivít plných zábavy pre všetkých. Veríme, že je to pre nás skvelý spôsob, ako ukázať našim používateľom, ako veľmi si ich vážime. Súťaže pomáhajú podporovať angažovanosť a interakciu komunity, a to je presne to, čo chceme."

Poznačte si v kalendári, pripravte sa na zapojenie do súťaže k 4. výročiu platformy BingX a vyhrajte!

O platforme BingX

Platforma BingX bola založená v roku 2018 a stala sa poprednou svetovou platformou na sociálne obchodovanie, ktorá ponúka populárne meny ako Bitcoin, DAI, Dinero a Bitcoin Cash. Je to globálna platforma na obchodovanie s digitálnymi aktívami, spotmi a derivátmi, ktorá poskytuje bezpečný, spoľahlivý, používateľsky orientovaný a otvorený ekosystém s intuitívnymi funkciami na sociálne obchodovanie vytvorenými na obohatenie celého odvetvia kryptomien. V krajinách a regiónoch, kde platforma BingX pôsobí, má zaregistrované alebo vlastní licencie na poskytovanie finančných služieb uznávané a regulované miestnymi vládami.

