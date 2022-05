Weź udział w świętowaniu czwartej rocznicy powstania BingX i walcz w czterotygodniowym konkursie o nagrody warte ponad 50000 USDT

BingX świętuje czwartą rocznicę swojego istnienia w maju 2022 r. Aby dodatkowo uczcić to wydarzenie, spółka organizuje trwający miesiąc konkurs z nagrodami indywidualnymi i grupowymi o wartości ponad 50000 USDT.

SINGAPUR, 13 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Założonej w 2018 r. platformie BingX zawsze przyświecał cel ułatwienia dostępu do transakcji walutowych dla każdego. W tym celu zespół rozważał różne możliwości rozwoju globalnej platformy handlu aktywami cyfrowymi, spot i instrumentami pochodnymi, która obsługuje setki kryptowalut. W rezultacie klienci mogą korzystać z bezpiecznego, otwartego i ukierunkowanego na użytkownika ekosystemu, który zawiera intuicyjne elementy handlu społecznościowego. Dzisiaj BingX jest czołową platformą handlu społecznościowego na świecie.

Platforma nie zwalnia tempa - obecnie z jej nowoczesnej funkcji kopiowania transakcji giełdowych korzysta ponad 20000 inwestorów w ramach modelu copy trading i łącznie 5000 inwestorów jednosesyjnych. BingX podlega zatwierdzeniom i regulacjom rządowym w każdym miejscu, w którym można uzyskać dostęp do platformy, w tym m.in. w UE, USA, Kanadzie i Oceanii. BingX posiada wymagane pozwolenia na działalność we wszystkich tych regionach, co potwierdza dbałość spółki o zachowanie zgodności regulacyjnej.

Spółka BingX świętuje czwarte urodziny, a jej zespół organizuje czterotygodniowy konkurs dla wszystkich użytkowników platformy. Rejestracja rozpocznie się 14 maja 2022 r. i zakończy się 10 czerwca 2022 r. Sam konkurs rusza 20 maja 2022 r. i potrwa do 17 czerwca 2022 r. Na konkurs składa się ranking najwyższych dochodów i ranking popularności.

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy BingX zostaną uszeregowani według swoich łącznych dochodów tygodniowych. Pięć osób o najlepszych wynikach w rankingu otrzyma tygodniowe nagrody. Ponadto użytkownicy automatycznie zostaną zakwalifikowani do konkursu popularności, w ramach którego każdego dnia mogą oni zbierać polubienia od innych klientów BingX. Każdy z uczestników może przesłać polubienie dla jednego inwestora dziennie.

Konkurs BingX o łącznej puli nagród o wartości 50000 USDT po trzech tygodniach rywalizacji przejdzie do etapu finałowego. W finale weźmie udział 30 najlepszych użytkowników z kolejnych tygodni. Rywalizacja obejmie również 100 najpopularniejszych uczestników.

Trzy grupy 30 najlepszych uczestników będą konkurować o miejsce w dziesiątce użytkowników z najlepszym dochodem, którzy na podstawie pozycji w rankingu zdobędą nagrody o wartości do 117000 USDT.

100 najpopularniejszych użytkowników znajdzie się w zespołowym rankingu popularności. Uczestnicy mogą dołączyć do dowolnej drużyny, aby zwiększyć jej popularność, a im więcej użytkowników, tym popularniejsze staną się ich zespoły. Trzy zespoły o największej popularności podzielą między siebie premie i nagrody o wartości ponad 45000 USDT.

Dyrektor ds. public relations i komunikacji w BingX Elvisco Carrington dodaje:

„Ten turniej będzie dla każdego emocjonującym przeżyciem zapewniającym moc wrażeń. Uważamy, że to świetny sposób na pokazanie naszym użytkownikom, że ich doceniamy. Konkursy wspierają interakcje i zaangażowanie społeczności, a o to właśnie nam chodzi".

Organizatorzy zapraszają do zapisania sobie wydarzenia w kalendarzu i wzięcia udziału w rywalizacji o zwycięstwo w konkursie z okazji czwartej rocznicy BingX!

