Primark continúa con la apertura de la expansión de Texas en North East Mall el 30 de abril

El minorista irlandés lleva su moda de valor al estado de Lonestar abriendo su quinta tienda en Texas

NUEVA YORK, 6 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Primark, el minorista internacional de ropa que ofrece moda de calidad inmejorable a precios económicos, anunció hoy que abrirá sus puertas en el centro comercial North East Mall en Hurst, Texas, el 30 de abril a las 11:00 a. m. Esto viene después de dos aperturas recientes en el estado en Katy Mills en Katy, Texas y Grapevine Mills en Grapevine, Texas a fines del año pasado, y se une a las tiendas en El Paso y McAllen.

Con una superficie de más de 30,000 pies cuadrados, la nueva tienda del área metropolitana de Dallas–Fort Worth proporcionará aún más el estilo asequible y de calidad de Primark para toda la familia. La tienda satisfará la demanda de los compradores de Texas de una ventanilla única, con modas de moda, artículos básicos de uso diario y regalos y artículos de viaje increíbles, todo ello sin gastar mucho dinero. Con denim para mujer a partir de $ 12, camisetas para hombre a $ 5 y botones para niña y niño a $ 9, en Primark puedes comprar para toda la familia por menos de $ 50. Los fanáticos de Texas incluso pueden encontrar su equipo favorito de Cowboys y Mavericks a través de las colaboraciones de Primark con la NFL y la NBA, todo desde $ 16.

"A Primark le encanta Texas y estamos muy emocionados por nuestra nueva tienda en el área de Dallas-Fort Worth. Los compradores de todo el estado nos han demostrado lo necesaria que es una opción de valor nueva y vanguardista en sus comunidades, y esperamos satisfacer esa necesidad de las familias en Hurst ", dijo Kevin Tulip, presidente de Primark US. "Ya sea que haya comprado en una de nuestras otras ubicaciones de Texas o que sea nuevo en Primark, estamos ansiosos por darle la bienvenida para descubrir la moda para toda la familia a precios para cualquier presupuesto".

¡Primark celebra su gran inauguración en The North East Mall al estilo exclusivo de Primark con una fiesta! Los compradores pueden disfrutar de música en vivo de un DJ local, emocionantes obsequios y deliciosas delicias locales para las primeras personas en la fila (por orden de llegada). Confirme su asistencia aquí: https://www.facebook.com/share/1DwYnaN686/

En preparación para la apertura, el equipo de Adquisición de Talentos de Primark está buscando colegas minoristas para ocupar puestos a tiempo completo y parcial. Todos los puestos disponibles se pueden ver y solicitar en el Sitio de Carreras Profesionales de Primark y los solicitantes seleccionados pueden esperar el salario competitivo de Primark, con un salario base de asociado de ventas a partir de $ 15.00 por hora y $ 0.50 por hora de aumento a los 6 meses y 12 meses de empleo continuo.

Para ayudar a los compradores a encontrar lo que están buscando en North East Mall, el sitio web de Primark permite a los clientes navegar por sus ofertas de productos y verificar qué productos están disponibles en su tienda local. Para comprobarlo, visite: www.primark.com. Los compradores también pueden registrarse aquí para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre los últimos lanzamientos de productos de Primark, inspiración de estilo, fechas de apertura de la tienda y más.

Acerca de Primark

Primark se fundó con la misión de que todo el mundo merece verse y sentirse bien, sin tener que pagar más. Defendemos un gran valor sin concesiones, ofreciendo moda asequible y elementos esenciales para el día a día que están hechos para durar. Fundada en Irlanda en 1969, Primark es ahora un minorista de moda internacional con más de 480 tiendas en 19 países de Europa, EE. UU. y Medio Oriente, y emplea a más de 80 000 colegas. Millones de compradores confían en Primark cada semana para todo, desde artículos básicos de uso diario como camisetas y calcetines, hasta las últimas tendencias de la moda, todo a precios inmejorables.

Primark se basa en la creencia y la pasión por las tiendas físicas, ayudando a dar vida a las calles principales y los centros comerciales y creando experiencias alegres y sociales. La empresa se centra en impulsar un cambio positivo al dar a la ropa una vida más larga, proteger la vida en el planeta y apoyar los medios de vida de las personas que fabrican la ropa de Primark. Más información aquí.

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FUENTE Primark