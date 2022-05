Pro Music Rights, Inc., jedna z největších světových organizací poskytujících hudební licence, oznamuje uzavření licenční smlouvy se společností TikTok

NAPLES, Fla., 23. května 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Pro Music Rights („PMR"), jedna z největších světových organizací poskytujících hudební licence, s potěšením oznamuje, že známé videoslužbě TikTok udělila licenci, která jejím uživatelům umožní vytvářet videa s hudbou z rozsáhlého repertoáru společnosti Pro Music Rights. Tato dohoda umožní společnosti TikTok nabízet svým uživatelům více než 2 500 000 skladeb, které PMR vlastní. Jake P. Noch, generální ředitel společnosti Pro Music Rights, uvedl, že má z navázání spolupráce se společností TikTok velkou radost. „Myslím, že TikTok je skvělá platforma, kterou běžně používají miliony lidí po celém světě, představuje proto vynikající online způsob rozšíření okruhu posluchačů naší hudby," řekl generální ředitel.

O organizaci Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights představuje pátou organizaci zabývající se právy k veřejnému provozování hudebních děl (PRO), která vznikla ve Spojených státech. Mezi držitele jejích licencí patří významné společnosti jako TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo a stovky dalších. Podíl společnosti Pro Music Rights na trhu činí ve Spojených státech zhruba 7,4 % a zahrnuje více než 2 500 000 skladeb, včetně těch od významných umělců, jako jsou A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy a nespočet dalších. Další informace najdete na webu promusicrights.com .

