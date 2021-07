Proběhlo Eco Forum Global Guiyang 2021

V červnu 2016 byla provincie Kuej-čou schválena jako první skupina národních ekologických civilizačních experimentálních zón. Míra hospodářského růstu v provincii Kuej-čou se za posledních 40 čtvrtletí zařadila mezi tři nejlepší v Číně. Zelená ekonomika se na HDP podílela 42 % a míra zalesnění dosáhla 61,51 %. Li Čan-šu řekl: „Kuej-čou nejen zkoumá výstavbu ekologické civilizace, ale také těží z jejích úspěchů. Výstavba ekologické civilizace v Kuej-čou je mikrokosmem úspěchů Číny v této oblasti." Šen I-čchin, tajemník provinčního výboru KS Číny v Kuej-čou a předseda stálého výboru provinčního shromáždění lidových zástupců v Kuej-čou, přednesl projev, ve kterém uvedl, že Kuej-čou upevní největší rozvoj a konkurenční výhodu díky dobrému ekologickému prostředí a bude usilovat o nové úspěchy při budování ekologické civilizace.

SOURCE The Guizhou Provincial Committee of The Communist Party of China