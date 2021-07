Эко-форум Global Guiyang 2021 начинает свою работу

ГУЙЯН (Китай), 14 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- С 12 по 13 июля в городе Гуйяне на юго-западе Китая проводился Эко-форум Global Guiyang 2021 (EFG 2021). EFG 2021 — единственный международный форум национального уровня, посвященный экологической цивилизации в Китае. Данное мероприятие проходило в десяти тематических секциях. Форум с тематическим названием "Green and Low-carbon Development Fostering a Community of Life for Man and Nature" («Экологически чистый и низкоуглеродный путь развития, способствующий общности жизни для человека и природы») проводился как в режиме онлайн, так и традиционным способом.