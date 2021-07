Глобальний екофорум 2021 року у Ґуйяні розпочинає свою роботу

У червні 2016 року провінцію Ґуйчжоу було затверджено як перший кластер зон національної екологічної цивілізації. Впродовж останніх 40 кварталів ця провінція входить до трійки лідерів за темпами економічного зростання в Китаї. Частка зеленої економіки у ВВП становить 42 %, а площа лісового покриву сягнула 61,51 %. Лі Чжаньшу заявив: «Ґуйчжоу не тільки досліджує будову екологічної цивілізації на практиці, але й отримує зиск від досягнень у сфері екологічної цивілізації. Розбудова екологічної цивілізації в Гуйчжоу — це мікрокосм досягнень Китаю у сфері будівництва екологічної цивілізації.» Шень Їцінь, секретар комітету КПК у провінції Ґуйчжоу та голова остійного комітету Конгресу народних представників провінції Ґуйчжоу, у своєму виступі заявила, що Ґуйчжоу прагнутиме максимально розвивати екологічно чисте довкілля, зміцнити свої конкурентні переваги та досягти нових висот у побудові екологічної цивілізації.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1572776/image.jpg

SOURCE The Guizhou Provincial Committee of The Communist Party of China