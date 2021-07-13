Глобальний екофорум 2021 року у Ґуйяні розпочинає свою роботу
Jul 13, 2021, 15:26 ET
ҐУЙЯН, Китай, 13 липня 2021 р. /PRNewswire/ -- З 12 по 13 липня у Ґуйяні, адміністративному центрі китайської південно-західної провінції Ґуйчжоу, проходив Глобальний екофорум 2021 року (Eco Forum Global Guiyang 2021, EFG 2021). EFG 2021 — єдиний міжнародний форум національного рівня, присвячений екологічній цивілізації в Китаї. Він проводиться вже вдесяте. Заходи в рамках цього форуму, який проходив під темою «Зелений і низьковуглецевий розвиток, що сприяє гармонійному співіснуванні людини та природи», відбувалися як в онлайн-, так і в офлайн-режимі.
«На шляху екологічної цивілізації Китай проходить етап глибинних змін щодо концепцій та способів розвитку.» З головною промовою на конференції виступив Лі Чжаньшу, член Постійного комітету Політбюро Центрального комітету КПК, голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників. Він повідомив, що площа лісового фонду Китаю перевищує 70 млн гектарів, що є найвищим показником у світі за останні десять років. Китай розбудував найбільшу в світі систему чистої енергії і посідає перше місце в світі за встановленою потужністю сонячних і вітрових енергосистем та за обсягом енергогенерації. «Модернізація Китаю — це модернізація гармонійного співіснування людини та природи. Ми сповідуємо концепцію спільноти зі спільним майбутнім для людства і співпрацюємо з міжнародними організаціями, щоб робити свій позитивний внесок у розв'язання проблем глобальної зміни клімату та захисту довкілля, а також підтримання екологічної безпеки на планеті.»
У червні 2016 року провінцію Ґуйчжоу було затверджено як перший кластер зон національної екологічної цивілізації. Впродовж останніх 40 кварталів ця провінція входить до трійки лідерів за темпами економічного зростання в Китаї. Частка зеленої економіки у ВВП становить 42 %, а площа лісового покриву сягнула 61,51 %. Лі Чжаньшу заявив: «Ґуйчжоу не тільки досліджує будову екологічної цивілізації на практиці, але й отримує зиск від досягнень у сфері екологічної цивілізації. Розбудова екологічної цивілізації в Гуйчжоу — це мікрокосм досягнень Китаю у сфері будівництва екологічної цивілізації.» Шень Їцінь, секретар комітету КПК у провінції Ґуйчжоу та голова остійного комітету Конгресу народних представників провінції Ґуйчжоу, у своєму виступі заявила, що Ґуйчжоу прагнутиме максимально розвивати екологічно чисте довкілля, зміцнити свої конкурентні переваги та досягти нових висот у побудові екологічної цивілізації.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1572776/image.jpg
SOURCE The Guizhou Provincial Committee of The Communist Party of China
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