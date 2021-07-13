Глобальний екофорум 2021 року у Ґуйяні розпочинає свою роботу

«На шляху екологічної цивілізації Китай проходить етап глибинних змін щодо концепцій та способів розвитку.» З головною промовою на конференції виступив Лі Чжаньшу, член Постійного комітету Політбюро Центрального комітету КПК, голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників. Він повідомив, що площа лісового фонду Китаю перевищує 70 млн гектарів, що є найвищим показником у світі за останні десять років. Китай розбудував найбільшу в світі систему чистої енергії і посідає перше місце в світі за встановленою потужністю сонячних і вітрових енергосистем та за обсягом енергогенерації. «Модернізація Китаю — це модернізація гармонійного співіснування людини та природи. Ми сповідуємо концепцію спільноти зі спільним майбутнім для людства і співпрацюємо з міжнародними організаціями, щоб робити свій позитивний внесок у розв'язання проблем глобальної зміни клімату та захисту довкілля, а також підтримання екологічної безпеки на планеті.»