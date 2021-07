Startuje Eco Forum Global Guiyang 2021

„Na drodze ku cywilizacji opartej na ekologii Chiny przechodzą głębokie przemiany, jeśli chodzi o koncepcje i metody rozwoju" - główną prelekcję podczas konferencji wygłosił Li Zhanshu, członek Stałej Komisji Biura Politycznego Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin, przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Ogłosił on, że obszary zasobów leśnych Chin wzrosły o ponad 70 milionów hektarów, co plasuje Chiny na pierwszym miejscu na świecie w ostatniej dekadzie. Chiny zbudowały największy na świecie system czystej energii, zajmując pierwsze miejsca w zakresie fotowoltaiki, zainstalowanej mocy energii wiatrowej i produkcji energii. „Modernizacja Chin prowadzona jest w duchu harmonijnej koegzystencji człowieka i natury. Będziemy przestrzegać koncepcji wspólnoty dla przyszłości ludzkości i współpracować ze społecznością międzynarodową, aby wnosić pozytywny wkład w walkę z wyzwaniami klimatycznymi i środowiskowymi i utrzymanie bezpieczeństwa ekologicznego Ziemi" - dodał Li Zhanshu.

W czerwcu 2016 r. w prowincji Guizhou ustanowiono pierwszą partię eksperymentalnych państwowych stref cywilizacji ekologicznej. Jeśli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego, Guizhou znajduje się na podium wśród chińskich prowincji nieprzerwanie od 40 kwartałów. Zielona gospodarka odpowiadała za 42% produktu krajowego brutto, a powierzchnia lasów osiągnęła 61,51%. Zdaniem Li Zhanshu, „Guizhou nie tylko przymierza się do budowy cywilizacji ekologicznej, ale korzysta też z jej osiągnięć. Budowa cywilizacji ekologicznej w Guizhou w mniejszej skali obrazuje osiągnięcia Chin na tym polu". Shen Yiqin, sekretarz Komitetu Prowincji Guizhou Komunistycznej Partii Chin i przewodnicząca Komisji Stałej Kongresu Ludowego Prowincji Guizhou, mówiła podczas swojej prelekcji, że w Guizhou dokona się konsolidacja najlepszych trendów rozwojowych i przewagi konkurencyjnej w dobrym otoczeniu ekologicznym, a prowincja będzie dążyć do nowych osiągnięć w zakresie budowy cywilizacji ekologicznej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1572776/image.jpg

