Prodigy Technovations kündigt die branchenweit erste elektrische AC/DC-Validierungslösung für SD-Karten und eMMC-Geräte an

BANGALORE, Indien, 21. September 2022 /PRNewswire/ --, Prodigy Technovations Pvt. Ltd , ein in Bangalore ansässiges Unternehmen, stellt seinen PGY-SSM-EV-Tester SD, eMMC AC/DC Electrical Validation Tester für die elektrische Charakterisierung von SD-Karten für die UHS-I- und eMMC für die HS400 (eMMC5.1) Spezifikation vor. Diese innovative Lösung ermöglicht es Validierungsingenieuren, SD-Karten und eMMC-Geräte per Knopfdruck für verschiedene Betriebsmodi zu testen und Hunderte von elektrischen und zeitlichen Spezifikationen zu charakterisieren, was eine erhebliche Zeitersparnis bei der Validierung bedeutet.

PGY-SSM-EV-Tester Setup PGY-SSM-EV-Tester Software

PGY-SSM-EV-Tester Einrichtung

PGY-SSM-EV -Tester bietet die Flexibilität, SD-Karten, microSD-Karten oder eMMC-Geräte und deren Betriebsmodi für Testzwecke auszuwählen. PGY-SSM-EV-Tester ermöglicht es dem Benutzer, diese Geräte in verschiedene Modi zu versetzen und Lese- und Schreibbefehle zu senden. Die Software PGY-SSM-EV-Tester kommuniziert mit dem Oszilloskop, um die Takt-, Befehls-, Strobe- und Datensignale über eine Ethernet-Schnittstelle zu erfassen. Die Software analysiert die mit dem Oszilloskop erfassten Daten auf AC- und DC-Eigenschaften von SD-Karten und eMMC-Geräten.

PGY-SSM-EV -Der Tester führt 100 Messungen für SD-Karten und eMMC-Geräte durch und prüft auch die in den Normen festgelegten Grenzwerte. PGY-SSM-EV-Tester ermöglicht es dem Testingenieur, verschiedene Testfälle zu schreiben. Der Tester bietet die Möglichkeit, die Zeitverzögerung zwischen Takt- und Befehlssignal zu variieren und die Boundary-Spezifikationen zu überprüfen.

PGY-SSM-EV-Tester Software

Hauptmerkmale von PGY-SSM-EV-Tester SD und eMMC AC/DC elektrische Messlösung

Unterstützt eMMC 4.41, 4.51, 5.0, 5.1 und SD-Karte 2.0/3.0 (UHS-I) Spezifikationen

Unterstützt Host-Controller für eMMC- und SD-Karten und bietet die Flexibilität, Geräte in Betriebsmodi zu platzieren

Exerciser-Fähigkeit, verschiedene Testfälle zu schreiben und den Datenverkehr in die Geräte einzuspeisen

Steuert den eMMC- und SD-Karten-Host-Controller und die Oszilloskop-Signalerfassung für eine nahtlose Messanalyse

Liefert alle AC/DC-Messungen und erstellt einen detaillierten Bericht

Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://prodigytechno.com/device/sd-emmc-ac-dc-tester/

Preisgestaltung, Verfügbarkeit:

PGY-SSM-EV-Tester ist jetzt bestellbar. Für Bewertung und Preisgestaltung, schreiben Sie an [email protected]

Über Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt ltd ist der führende Anbieter innovativer Protokollanalyse- und Übungslösungen für gängige und neue Technologien wie PCIe , UFS4 , eMMC , SD , SDIO , UHS II , I3C , RFFE , SPMI . Wir bieten auch Lösungen für die Protokolldekodierung und PHY-Layer-Tests mit Test- und Messgeräten an. Zu den laufenden Bemühungen des Unternehmens gehört die erfolgreiche Implementierung von innovativen und umfassenden protokollanalyse-Lösungen unter Verwendung neuester Hardware-Technologien.

Kontakt:

Godfree Coelho

[email protected]

+91 80 4212 6100

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899589/PGY_SSM_EV_Tester_Setup.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899590/GY_SSM_EV_Tester_Software.jpg

SOURCE Prodigy Technovations