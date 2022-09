Prodigy Technovations ogłasza pierwsze w branży rozwiązanie do walidacji elektrycznej AC/DC kart SD i pamięci Emmc

BENGALURU, Indie, 21 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd , spółka z siedzibą w Bengaluru, wprowadziła swój tester do walidacji elektrycznej PGY-SSM-EV-Tester SD, eMMC AC/DC pozwalający na uzyskanie charakterystyki elektrycznej kart SD do specyfikacji UHS-I i eMMC do specyfikacji HS400 (eMMC5.1). To innowacyjne rozwiązanie pozwala inżynierom ds. walidacji na testowanie kart SD i eMMC za naciśnięciem jednego przycisku dla różnych trybów pracy i potrafi scharakteryzować setki specyfikacji elektrycznych i czasowych, co znacząco oszczędza czas potrzebny na walidację.

PGY-SSM-EV-Tester Setup PGY-SSM-EV-Tester Software

Konfiguracja urządzenia PGY-SSM-EV-Tester

PGY-SSM-EV -Tester zapewnia możliwość wyboru karty SD, microSD lub pamięci eMMC oraz ich trybów pracy w celach testowych. PGY-SSM-EV-Tester pozwala użytkownikowi na ustawienie różnych trybów pracy kart oraz przesyłanie komend odczytu i zapisu. Oprogramowanie urządzenia PGY-SSM-EV-Tester komunikuje się z oscyloskopem w celu pozyskania sygnałów zegara, komend, sygnału strobującego i sygnałów danych poprzez interfejs ethernet. Oprogramowanie analizuje dane przechwycone przez oscyloskop tworząc charakterystykę dla prądu przemiennego (AC) i stałego (DC) kart SD lub urządzeń eMMC.

PGY-SSM-EV -Tester dokonuje setek pomiarów dla kart SD i pamięci eMMC, a także sprawdza limity określone w dokumentach normatywnych. PGY-SSM-EV-Tester pozwala testerowi na pisanie różnych scenariuszy testowych. Tester pozwala na elastyczne regulowanie opóźnienia w czasie pomiędzy zegarem a sygnałem komendy i walidację specyfikacji granicznych.

Oprogramowanie urządzenia PGY-SSM-EV-Tester

Kluczowe cechy rozwiązania do pomiarów parametrów elektrycznych AC/DC kart SD i eMMC PGY-SSM-EV-Tester:

obsługa specyfikacji eMMC 4.41, 4.51, 5.0, 5.1 i SD 2.0/3.0 (UHS-I),

obsługa kontrolera hosta dla kart eMMC i SD oraz elastyczne opcje uruchamiania trybów pracy,

zdolność próbnika do pisania różnych scenariuszy testowych i generowania ruchu dla urządzeń,

sterowanie kontrolerem hosta eMMC i SD oraz przechwytywanie sygnału z oscyloskopu dla płynnej analizy pomiarów,

dostęp do wszystkich pomiarów AC/DC i generowanie szczegółowego raportu.

Informacje o produkcie na stronie https://prodigytechno.com/device/sd-emmc-ac-dc-tester/

Cena, dostępność:

PGY-SSM-EV-Tester jest już dostępny do zamówienia. W celu uzyskania wyceny i sprawdzenia cennika prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt Ltd jest czołowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań do analizy protokołów i próbników dla powszechnych i wschodzących technologii, takich jak PCIe , UFS4 , eMMC , SD , SDIO , UHS II , I3C , RFFE , SPMI . Zapewniamy także rozwiązania do testowania obejmujące dekodowanie protokołu i warstwę PHY w urządzeniach do testowania i pomiarów. Działalność spółki obejmuje pomyślne wdrażanie innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań do analizy protokołów przy użyciu najnowszych technologii sprzętowych.

KONTAKT

Godfree Coelho

e-mail: [email protected]

tel. +91 80 4212 6100

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1899589/PGY_SSM_EV_Tester_Setup.jpg

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1899590/GY_SSM_EV_Tester_Software.jpg

SOURCE Prodigy Technovations