Producciones originales que te acercan a China en la Nueva Era

¿Quiere entender el desarrollo de China durante la última década? CGTN y el Centro de Programación de Idiomas Europeos y Latinoamericanos de CMG brindarán al público mundial una lista de producciones centradas en "China en la nueva era" en plataformas multilingües en agosto de 2022.

Los programas revelan una imagen clara de la verdadera China, guiando a los espectadores a través de una década de desarrollo y cambio, el camino de desarrollo del país y su cultura diversa e inclusiva.

Aquí hay una vista previa de algunos de los aspectos más destacados.

Todos importan: China en una década

Para capturar los cambios que los chinos han experimentado en los últimos 10 años, "China en una década " explora la transformación de China en múltiples áreas, desde el desarrollo de alta calidad hasta la gobernabilidad, desde la construcción de una base cultural hasta la prosperidad global compartida.

A través de 36 historias contadas por personas comunes, el programa muestra cómo todos importan en China y, a través de sus contribuciones, pueden ocurrir milagros.

China a través de una lente global

¿Cómo se ve China desde una perspectiva global? CGTN presenta una variedad de programas diseñados para ofrecer a los espectadores de todo el mundo una visión más profunda de las realidades de la vida en el país.

"My Account on China" y "On the Move" ofrecen al público extranjero historias auténticas para comprender los cambios y el desarrollo de China.

"Latin Youth in Rural China" registra el viaje de campo de tres jóvenes latinoamericanos a la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, para investigar el modelo de desarrollo rural del país. El Embajador argentino en China también se unió al viaje y compartió sus pensamientos sobre la revitalización rural de China a través de su diario.

"The China Path: A Panoramic Decoding" ofrece a los espectadores una imagen completa de China a través de los puntos de vista de líderes y pensadores mundiales sobre la gobernanza del país.

"Classic Quotes by Xi Jinping" ofrece una vía completamente nueva en cinco idiomas para descubrir las historias detrás de los clásicos y discutir la base cultural del pueblo chino, con el fin de ayudar a los espectadores a comprender cómo la sabiduría china ayuda a sustentar el gobierno de la nación en evolución.

De la pobreza a la prosperidad: el camino chino hacia la modernización

A través de una variedad de programas, CGTN busca explicar cómo China eliminó la pobreza extrema y siguió su camino hacia la modernización.

Desde bulliciosas metrópolis hasta pueblos remotos, el progreso y los desafíos en el camino de la modernización de China nunca se han detenido. "Modernization for 1.4 Billion" analiza el proceso y las características del camino único de China hacia la modernización y reúne a expertos mundiales para analizar su importancia internacional.

El documental "The Road to Common Prosperity" del doctor Robert Lawrence Kuhn muestra las transformaciones en China desde varios ángulos.

La serie de 12 episodios "China by Numbers" se basa en estadísticas y utiliza los números para mostrar las transformaciones de China en una amplia gama de ángulos que incluyen economía, alivio de la pobreza, infraestructura, educación, ciencia y tecnología, cultura y deportes.

Diversa e inclusiva: la belleza de la cultura china

Una serie de nuevos espectáculos profundizarán en la cultura y la historia de China. Discuten el papel vital de los intercambios culturales en el aprendizaje mutuo y el respeto entre las naciones.

"The Vibe" ofrece una perspectiva refrescante sobre los intercambios culturales entre China y el resto del mundo.

"Foodwise" y "Why We Love Dunhuang" desenrollan el vibrante tapiz cultural de China y llevan a los espectadores a un viaje a la esencia de la cultura china.

"The Song, Painted" decodifica la estética tradicional china a través de los estilos de vida representados en las pinturas de la dinastía Song utilizando tecnología de arte virtual, mientras que "Inheritors" arroja luz sobre el rico patrimonio cultural inmaterial de China y las historias detrás de él.

CGTN también presentó "China Box", un producto de vídeo interactivo que llegará en octubre. China Box ofrece una nueva experiencia de visualización de vídeos mediante la creación de un mundo virtual, donde los usuarios pueden elegir los avatares que les gustan y disfrutar de miles de vídeos.

Festival de Documentales de China 2022 en África

CGTN ha lanzado la Proyección Global del Festival de Documentales de China 2022 en África, la primera vez que el festival presenta un evento especial para una región específica, en presencia de los embajadores en China de Benin, Camerún, Gabón, Senegal, Tanzania y Zimbabue.

Al festival se unirán 30 emisoras e instituciones de 20 países africanos para proyectar historias para el público africano.

Desde que se lanzó el Festival de Documentales de China 2022 en junio, más de 50 documentales producidos por CGTN se han proyectado o transmitido para audiencias globales. Incluyen producciones galardonadas en inglés, francés, español, árabe y ruso.

