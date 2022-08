PEQUIM, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Quer entender o desenvolvimento da China na última década? A CGTN e o Centro de Programação de Idiomas Europeus e Latino-Americanos da CMG oferecerão ao público global uma série de produções com foco na "China na Nova Era" em plataformas multilíngues em agosto de 2022.

Os programas revelam um quadro preciso da verdadeira China, direcionando os espectadores por uma década de desenvolvimento e mudança, o caminho de desenvolvimento do país e sua cultura diversificada e inclusiva.

Produções originais levam você mais perto da China na Nova Era Uma série de programas com foco na "China na Nova Era" é anunciada em Pequim. /CGTN (PRNewsfoto/CGTN)

Apresentamos uma prévia de alguns dos destaques.

Todos são importantes: a China em uma década

Para registrar as mudanças que o povo chinês experimentou nos últimos dez anos, "A China em uma Década" explora a transformação da China em várias áreas - do desenvolvimento de alta qualidade à governança, da construção de uma base cultural à prosperidade compartilhada globalmente.

Por meio de 36 histórias contadas por indivíduos comuns, o programa revela como todos são importantes na China e, por meio de suas contribuições, milagres podem acontecer.

China sob uma lente global

Como a China é vista diante dos olhos do resto do mundo? A CGTN apresenta uma variedade de programas desenvolvidos para oferecer aos espectadores de todo o mundo uma visão mais ampla da realidade da vida no país.

"My Account on China" e "On the Move" oferecem ao público do exterior histórias autênticas para entender as mudanças e o desenvolvimento da China.

"Jovens latinos na China Rural" registra a viagem de campo de três jovens latino-americanos à província de Sichuan, no sudoeste da China, para analisar o modelo de desenvolvimento rural do país. O embaixador argentino na China também participou da viagem e compartilhou sua opinião sobre a revitalização rural da China em seu diário.

"O Caminho da China: Uma Decodificação Panorâmica" oferece aos espectadores uma visão abrangente da China por meio de perspectivas de líderes mundiais e pensadores globais sobre a governança do país.

"Citações Clássicas de Xi Jinping" traz um caminho totalmente novo em cinco idiomas para descobrir as histórias por trás dos clássicos e discutir a base cultural do povo chinês, a fim de ajudar os espectadores a entender como a sabedoria chinesa ajuda a fundamentar o governo da nação em evolução.

Da Pobreza à Prosperidade: O Caminho Chinês para a Modernização

Por meio de uma série de programas, a CGTN procura explicar como a China eliminou a pobreza extrema e buscou seu caminho para a modernização.

De metrópoles movimentadas a vilarejos distantes, o progresso e os desafios no caminho da modernização da China nunca pararam. "Modernização para uma população de 1,4 bilhão" discute o processo e as características do caminho único da China para a modernização e reúne especialistas globais para discutir seu significado internacional.

O documentário "O Caminho para a Prosperidade Comum", do Dr. Robert Lawrence Kuhn, mostra as transformações na China sob vários ângulos.

A série de 12 episódios "A China em Números" baseia-se em estatísticas e utiliza os números para mostrar as transformações da China em uma ampla gama de ângulos, como economia, redução da pobreza, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, cultura e esportes.

Diversificada e Inclusiva: A Beleza da Cultura Chinesa

Uma série de novos programas dará um mergulho profundo na cultura e história da China. Eles discutem o papel vital dos intercâmbios culturais no aprendizado mútuo e no respeito entre as nações.

"The Vibe" oferece uma perspectiva revigorante sobre os intercâmbios culturais entre a China e o resto do mundo.

"Foodwise" e "Why We Love Dunhuang" revelam a vibrante tapeçaria cultural da China e levam os espectadores a uma viagem à essência da cultura chinesa.

"The Song, Painted" decodifica a estética tradicional chinesa por meio dos estilos de vida retratados nas pinturas da Dinastia Song utilizando tecnologia de arte virtual, enquanto "Inheritors" destaca o rico Patrimônio Cultural Imaterial da China e as lendas por trás dele.

A CGTN também apresentou o "China Box", um produto de vídeo interativo que chegará em outubro. O China Box oferece uma nova experiência de visualização de vídeos ao criar um mundo virtual, onde os usuários podem escolher os avatares que apreciam e desfrutar de milhares de vídeos.

Festival de Documentários da China de 2022 na África

A CGTN lançou a Mostra Global do Festival de Documentários da China de 2022 na África, a primeira vez que o festival apresentou um evento especial para uma região específica, na presença dos embaixadores na China de Benin, Camarões, Gabão, Senegal, Tanzânia e Zimbábue.

Trinta emissoras e instituições de 20 países africanos se juntarão ao festival para exibir histórias para o público africano.

Desde que o Festival de Documentários da China de 2022 foi lançado em junho, mais de 50 documentários produzidos pela CGTN foram exibidos ou transmitidos para o público global. Entre eles estão produções premiadas em inglês, francês, espanhol, árabe e russo.

https://news.cgtn.com/news/2022-08-28/Original-productions-taking-you-closer-to-China-in-the-New-Era-1cROjP00bD2/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Xduh8eD71Qk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886531/A_host_programs_focusing_China_New_Era_announced_Beijing_CGTN.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN