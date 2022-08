Produkcje oryginalne przybliżą Chiny nowej ery

PEKIN, 29 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Chcecie się dowiedzieć, jak przebiegał rozwój Chin w ostatnim dziesięcioleciu? W sierpniu 2022 r. CGTN oraz Centrum Programowania Języków Europejskich i Latynoamerykańskich CMG udostępnią odbiorcom z całego świata na platformach wielojęzycznych programy z serii „Chiny w nowej erze".

Programy te zaznajomią widzów z prawdziwym rozwoju i zmian, jakie zaszły w Chinach w ostatnim dziesięcioleciu, ścieżką rozwoju kraju, a także ze zróżnicowaną i inkluzywną kulturą tego państwa.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych z nich.

Każdy się liczy: Chiny na przestrzeni jednej dekady

Program zatytułowany „Chiny na przestrzeni dekady" ilustruje zmiany, jakich obywatele Chin doświadczyli w ostatnim dziesięcioleciu, stanowi analizę transformacji Chin w wielu obszarach – od wysokiej jakości rozwoju organów administracyjnych po budowanie kulturowych podstaw ogólnoświatowego dobrobytu.

36 historii opowiedzianych przez zwykłych ludzi pokazuje, że każdy obywatel Chin ma znaczenie, a cuda dzieją się dzięki ich zaangażowaniu.

Chiny w globalnej soczewce

Jaki jest obraz Chin z perspektywy globalnej? CGTN prezentuje serię programów dających widzom z różnych części świata lepszy wgląd w realia życia w tym państwie.

„Moja wizja Chin" i „W drodze" to programy zaznajamiające widzów z zagranicy z prawdziwymi historiami, które pozwolą im lepiej zrozumieć zmiany i rozwój Chin.

„Młodzież latynoska na obszarach rolniczych Chin" to opowieść o trzech młodych Amerykanach latynoskiego pochodzenia, którzy udali się w podróż do Syczuanu, południowozachodniej prowincji Chin, aby poznać model rozwoju obszarów wiejskich w tym kraju. W podróży tej uczestniczył również ambasador Argentyny w Chinach, który na łamach prowadzonego dziennika podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat rewitalizacji obszarów wiejskich.

„Chińska droga: panoramiczne dekodowanie" to kompleksowy obraz Chin z perspektywy przemyśleń światowych liderów i myślicieli dotyczących struktury rządów w tym państwie.

„Klasyczne cytaty z Xi Jinpinga" to przedstawiona w pięciu językach zupełnie nowa droga do odkrycia historii kryjących się za klasyką oraz opowieść o kulturowych korzeniach chińskiego narodu, dzięki której widzowie będą mogli zrozumieć rolę, jaką chińska mądrość odgrywa w kierowaniu zmieniającym się społeczeństwem.

Od ubóstwa do dobrobytu: chińska droga do modernizacji

Ta seria programów CGTN ma pokazać, jak Chiny zdołały wyeliminować skrajne ubóstwo i wkroczyć na ścieżkę ku modernizacji.

Całe Chiny, od tętniących życiem metropolii po najbardziej oddalone wioski, nigdy nie ustały w wysiłkach na rzecz postępu i pokonywania wyzwań stojących na drodze do modernizacji państwa. „Modernizacja dla 1,4 miliarda" omawia proces oraz najważniejsze cechy wyjątkowej drogi Chin do modernizacji oraz przedstawia wypowiedzi globalnych ekspertów na temat jej międzynarodowego znaczenia.

Dokument dr Roberta Lawrenca Kuhna zatytułowany „Droga do powszechnego dobrobytu" to analiza transformacji Chin z różnych perspektyw.

Dwunastoodcinkowa seria „Chiny w liczbach" to prezentacja danych statystycznych oraz liczbowa ilustracja transformacji Chin w różnych wymiarach, m.in., z perspektywy gospodarki, eliminowania ubóstwa, infrastruktury, edukacji, nauki i technologii, kultury oraz sportu.

Zróżnicowana i inkluzywna: piękno chińskiej kultury

Seria nowych programów pozwoli widzom głębiej zanurzyć się w kulturze i historii Chin. Serię tę poświęcono kluczowej roli wymiany kulturowej we wzajemnym poznawaniu się i poszanowaniu dla wszystkich narodów.

„Wibracja" to nowa perspektywa wymiany kulturowej między Chinami i resztą świata.

„Kultura jedzenia" i „Za co kochamy Dunhuang" to tętniący życiem kulturowy pejzaż Chin, który zabiera widzów w podróż do źródeł chińskiej kultury.

„Dynastia Song w malowidłach" to program ujawniających sekrety tradycyjnej chińskiej estetyki z perspektywy stylu życia ukazanego na obrazach z czasów dynastii Song odświeżonych dzięki technologii wirtualnej, natomiast film „Spadkobiercy" rzuca światło na chińskie dziedzictwo kulturowe i kryjące się za nim ludowe podania.

W październiku CGTN zaprezentuje również program interaktywny „Chińska szkatułka". Będzie to nowa odsłona wirtualnego świata, w którym użytkownicy będą mogli wybrać swoje ulubione awatary i zapoznać się z tysiącami materiałów wideo.

Festiwal Chińskiego Dokumentu w Afryce 2022

CGTN zorganizował w 2022 r. Festiwal Chińskiego Dokumentu w Afryce, podczas którego po raz pierwszy odbyło się wydarzenie specjalne poświęcone konkretnemu regionowi, z udziałem ambasadorów Beninu, Kamerunu, Gibonu, Senegalu, Tanzanii i Zimbabwe w Chinach.

W festiwalu udział wzięło trzydziestu nadawców i instytucji z 20 państw Afryki, którzy zaprezentowali swoje dzieła afrykańskim widzom.

Festiwal Chińskiego Dokumentu 2022 r. odbył się w czerwcu, a od jego zakończenia, widzowie z całego świata obejrzeli ponad 50 dokumentów wyprodukowanych przez CGTN. Wśród nich znalazły się również nagrodzone produkcje w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, arabskim i rosyjskim.

