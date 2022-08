Оригинальные программы, приближающие вас к Китаю в новую эпоху

ПЕКИН, 29 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Хотите разобраться в развитии Китая за последнее десятилетие? В августе 2022 года телеканал CGTN и Центр программ на европейских и латиноамериканских языках CMG предложат мировой аудитории через многоязычные платформы ряд программ с главной темой «Китай в новую эпоху».

Программы дают четкое представление об истинном Китае, знакомя зрителя с десятилетием развития и перемен, путем модернизации страны и ее многообразной и инклюзивной культурой.

Original productions taking you closer to China in the New Era A host of programs focusing on "China in the New Era" are announced in Beijing. /CGTN

Ниже предлагаются анонсы наиболее интересных программ.

Важен каждый: Китай за десятилетие

Чтобы отразить изменения, которые китайский народ пережил за последние 10 лет, «Китай за десятилетие» анализирует процесс преобразования Китая в нескольких областях — от высококачественного развития до управления, от создания культурного фундамента до глобального процветания.

С помощью 36 историй, рассказанных обычными людьми, эта программа показывает, что в Китае важен каждый, и благодаря вкладу людей могут происходить чудеса.

Китай с глобальной точки зрения

Как выглядит Китай с глобальной точки зрения? CGTN представляет целый ряд передач, призванных дать зрителям со всего мира более глубокое представление о реалиях жизни в стране.

«Мой рассказ о Китае» (My Account on China) и «В пути» (On the Move) предлагают зарубежной аудитории подлинные истории, которые помогут им понять происходящие в Китае изменения и развитие страны.

В передаче «Молодежь из Латинской Америки в сельском Китае» (Latin Youth in Rural China) рассказывается о поездке трех молодых латиноамериканцев в юго-западную провинцию Китая Сычуань для изучения модели развития сельских районов страны. К поездке также присоединился посол Аргентины в Китае, который поделился своими мыслями о возрождении сельских районов Китая в своем блоге.

Передача «Путь Китая: панорамное декодирование» (The China Path: A Panoramic Decoding), в которой мировые лидеры и мыслители делятся своими размышлениями об управлении страной, предлагает зрителям всеобъемлющую картину Китая.

Передача «Классические цитаты Си Цзиньпина» создает совершенно новую возможность для ознакомления (на пяти языках) с историями, стоящими за его легендарными высказываниями, и обсуждения культурного фундамента китайского народа с тем, чтобы помочь зрителям понять, как китайская мудрость содействует управлению этой меняющейся нацией.

От нищеты к процветанию: китайский путь к модернизации

С помощью целого ряда программ CGTN стремится объяснить, как Китай ликвидировал крайнюю нищету и продвинулся по пути модернизации.

От оживленных мегаполисов до отдаленных деревень, прогресс и проблемы на пути модернизации Китая никогда не прекращались. В передаче «Модернизация для 1,4 миллиарда» обсуждается процесс и особенности уникального пути модернизации Китая и приводятся мнения международных экспертов о его международном значении.

Документальный фильм «Путь к общему процветанию» д-ра Роберта Лоуренса Куна (Robert Lawrence Kuhn) рассказывает о переменах в Китае с различных точек зрения.

12-серийный цикл «Китай в цифрах» (China by Numbers) основан на статистических данных и использует цифры для демонстрации преобразований в Китае по широкому спектру направлений, включая экономику, борьбу с нищетой, инфраструктуру, образование, науку и технологии, культуру и спорт.

Разнообразие и инклюзивность: красота китайской культуры

Несколько новых передач глубоко погрузятся в китайскую культуру и историю. В них обсуждается жизненно важная роль культурного обмена во взаимном изучении и уважении между нациями.

«Драйв» (The Vibe) предлагает свежий взгляд на культурный обмен между Китаем и остальным миром.

«С точки зрения еды» (Foodwise) и «Почему мы любим Дуньхуан» (Why We Love Dunhuang) раскрывают яркую культурную канву Китая и приглашают зрителей познакомиться с сущностью китайской культуры.

«Нарисованная песня» (Song, Painted) декодирует традиционную китайскую эстетику с помощью историй из жизни, изображенных на картинах эпохи династии Сун, с использованием технологии виртуального искусства, в то время как «Наследники» (Inheritors) освещают богатое нематериальное культурное наследие Китая и связанные с ним истории.

Телеканал CGTN также представил интерактивный видеопродукт China Box, который выйдет в октябре. China Box обеспечивает новый опыт просмотра видео, создавая виртуальный мир, где пользователи могут выбирать понравившиеся им аватары и наслаждаться тысячами видео.

Фестиваль китайского документального кино 2022 года в Африке

В 2022 году CGTN запустил международные показы в рамках Фестиваля китайского документального кино в Африке, впервые представив специальное мероприятие для конкретного региона в присутствии послов в Китае от Бенина, Габона, Зимбабве, Камеруна, Сенегала и Танзании.

К фестивалю присоединятся 30 вещательных компаний и учреждений из 20 африканских стран.

С момента старта в июне Фестиваля китайского документального кино 2022 года мировой аудитории были показаны или транслированы более 50 документальных фильмов, подготовленных телеканалом CGTN. В их число вошли удостоенные наград фильмы на английском, французском, испанском, арабском и русском языках.

https://news.cgtn.com/news/2022-08-28/Original-productions-taking-you-closer-to-China-in-the-New-Era-1cROjP00bD2/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Xduh8eD71Qk

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1886518/A_host_programs_focusing_China_New_Era_announced_Beijing_CGTN.jpg

SOURCE CGTN